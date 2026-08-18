Torcida faz festa antes de viagem do Cruzeiro; delegação tem novidade A Raposa decide contra o Flamengo uma vaga nas quartas da Libertadores

A delegação do Cruzeiro embarcou para o Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (18), no Aeroporto de Confins. Antes de entrar no avião, os jogadores foram recebidos com festa.

Um grupo de cruzeirenses recebeu o ônibus da equipe com festa e sinalizadores. Antes de embarcar, os atletas pararam um instante para receber o apoio.

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Entre os atletas que embarcaram para o Rio de Janeiro, Cássio foi a principal novidade. Ele sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo no dia 11 de março, no duelo do Cruzeiro com o Flamengo pelo Brasileirão. Agora, ele volta a ficar à disposição de Artur Jorge.

A delegação do Cruzeiro deverá desembarcar no Rio de Janeiro por volta das 20h30 e seguir de ônibus para a Barra da Tijuca, onde ficará hospedada no hotel Windsor.

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Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida no Maracanã, com ingressos esgotados, terá transmissão da Globo.

No jogo de ida, no Mineirão, rubro-negros e cruzeirenses empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá. Quem vencer no Maracanã avança às quartas de final e enfrentará Tolima ou Independiente del Valle. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Kaio Jorge com a bola e jogadores do Flamengo cercando na partida contra o Cruzeiro na Libertadores (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O Cruzeiro terá dois reforços para o duelo desta quarta-feira em relação ao jogo de ida. Lucas Romero e Fagner, que cumpriram suspensão, estão à disposição de Artur Jorge. Além deles, Kaiki Bruno e Wesley também voltam a ser opções para o técnico.

A principal dúvida na escalação do Cruzeiro está nas laterais, pois as duas opções de cada lado receberam oportunidades nas últimas partidas. No ataque, Wesley deverá retornar ao time titular.

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Vale lembrar que o Cruzeiro não perde como visitante desde o duelo contra o São Paulo, o segundo de Artur Jorge no comando da equipe celeste. Desde então, foram seis vitórias e cinco empates.

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