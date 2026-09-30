Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro vence Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-17 e se classifica para as quartas de final

As equipes se enfrentaram pela última rodada do Brasileirão Sub-17

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 16:53
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro comemora gol contra o CAP
Cruzeiro comemora gol contra o CAP (Foto: Reprodução Rede Furacão)

O Cruzeiro venceu o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (30), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o resultado, a Raposa chegou a 37 pontos e está garantida na próxima fase da competição, enquanto o Furacão estacionou nos 29 pontos e está eliminado.

Nas quartas de final, os mineiros irão enfrentar o Fluminense, que perdeu por 1 a 0 para o Bahia e ficou na quinta colocação. O Cabuloso define fora de casa os duelos que serão realizados nas próximas duas semanas.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Guedes teve a primeira grande chance do Furacão depois que os donos da casa roubaram a bola na saída celeste, mas Bryan fez corte providencial. Em meio a um jogo travado, o Athletico-PR teve a melhor oportunidade em pênalti marcado aos 25 minutos. Henrique Moritz bateu no meio do gol e fez 1 a 0 para os visitantes.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para uma vitória rubro-negra, Luiz Índio surpreendeu o goleiro dos donos da casa. O lateral finalizou na linha de fundo, e Joaquim, que tentou fechar o cruzamento, espalmou a bola para dentro do gol.

continua após a publicidade
Cruzeiro contra o CAP no Brasileirão Sub-17
Cruzeiro contra o CAP no Brasileirão Sub-17 (Foto: Reprodução Rede Furacão)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Precisando dos três pontos para se classificar às quartas de final, o Furacão começou a etapa final com mudanças, mas seguiu com dificuldade para acertar o gol de Diogo. Com isso, o Rubro-Negro deu espaços e a Raposa virou. Isaque Barros acertou um belo chute de fora da área e fez 2 a 1.

Com a desvantagem, o Athletico-PR partiu para cima do Cruzeiro. Porém, com dificuldades na criação dos visitantes, os mineiros conseguiram gastar o tempo e levar a vitória para Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Escalações de Athletico-PR e Cruzeiro

Escalação Athletico: Joaquim Maia; Kauã Enzo, Bruno Gabriel, Gabriel Carmo (Weverton), Ryan Lucas; Afonso, Wellington (Marcelo), Adriano (José Henrique); William Bispo, Gustavo Guedes, Henrique Moritz.

Escalação Cruzeiro: Diogo; Luiz Índio, Ian, Bryan, Júlio Damique; Deivid (Rhaul), Gui Campos (Felipe Carvalho), Caique Santos; Thaylon, Ronald (Valdesson), Hugo Ferreira (Dudu).

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão

Cruzeiro

Artur Jorge relembra Flamengo x Cruzeiro: "Faria algo diferente"

Há 3 minutos
Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro

Artur Jorge exalta jogador do Cruzeiro: 'Estará na Seleção'

Há 21 minutos
Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo

Há 34 minutos
Seleção Brasileira Sub-20

Futebol Nacional

Geração 2030: Seleção Sub-20 reúne joias que já começam a despontar

Há 3 horas
Fábio em ação na partida entre Cruzeiro e Fluminense, em partida pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Fluminense

Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?

Há 4 horas
Fábio no Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro parabeniza Fábio em aniversário de 46 anos; relembre momentos marcantes

Há 5 horas
Mais LANCE!
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x São Paulo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Camisas de Atlético, Cruzeiro e América (reprodução times)

Governo de Minas destina R$ 32 milhões a Atlético, Cruzeiro e América após proibição das bets

Gabigol pelo Cruzeiro

Pedrinho responde sobre futuro de Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro ao Santos

Jogadores da Seleção comemorando vitória contra a Austrália

Otávio celebra estreia pela Seleção Brasileira: "Realização de um sonho"

Otávio pela Seleção Brasileira

Ancelotti avalia estreia de Otávio pela Seleção: 'Mostra tranquilidade"

Otávio pela Seleção Brasileira em amistoso

Torcida do Cruzeiro reage à atuação de Otávio em Austrália x Brasil

Otávio pela Seleção Brasileira

Otávio, do Cruzeiro, estreia pela Seleção; veja como foi

Otávio treinando na Seleção

Otávio, do Cruzeiro, pode repetir feito de Dida e Gomes na Seleção Brasileira

Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Patrocinadora máster do Cruzeiro se pronuncia após proibição de bets

Otávio treinando na Seleção

Otávio projeta estreia e objetivos na Seleção Brasileira

Otávio treinando na Seleção

Cruzeiro: Otávio se torna quinto goleiro brasileiro mais valorizado no mundo

Artur Jorge orienta jogadores em retorno aos treinos

Artur Jorge prega intensidade em retorno do Cruzeiro aos treinos

Paulinho no Mirassol

Paulinho, do Mirassol, responde sobre interesse do Cruzeiro