Cruzeiro vence Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-17 e se classifica para as quartas de final
As equipes se enfrentaram pela última rodada do Brasileirão Sub-17
O Cruzeiro venceu o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (30), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o resultado, a Raposa chegou a 37 pontos e está garantida na próxima fase da competição, enquanto o Furacão estacionou nos 29 pontos e está eliminado.
Nas quartas de final, os mineiros irão enfrentar o Fluminense, que perdeu por 1 a 0 para o Bahia e ficou na quinta colocação. O Cabuloso define fora de casa os duelos que serão realizados nas próximas duas semanas.
Como foi o jogo
Guedes teve a primeira grande chance do Furacão depois que os donos da casa roubaram a bola na saída celeste, mas Bryan fez corte providencial. Em meio a um jogo travado, o Athletico-PR teve a melhor oportunidade em pênalti marcado aos 25 minutos. Henrique Moritz bateu no meio do gol e fez 1 a 0 para os visitantes.
Quando o primeiro tempo se encaminhava para uma vitória rubro-negra, Luiz Índio surpreendeu o goleiro dos donos da casa. O lateral finalizou na linha de fundo, e Joaquim, que tentou fechar o cruzamento, espalmou a bola para dentro do gol.
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Precisando dos três pontos para se classificar às quartas de final, o Furacão começou a etapa final com mudanças, mas seguiu com dificuldade para acertar o gol de Diogo. Com isso, o Rubro-Negro deu espaços e a Raposa virou. Isaque Barros acertou um belo chute de fora da área e fez 2 a 1.
Com a desvantagem, o Athletico-PR partiu para cima do Cruzeiro. Porém, com dificuldades na criação dos visitantes, os mineiros conseguiram gastar o tempo e levar a vitória para Belo Horizonte.
Escalações de Athletico-PR e Cruzeiro
Escalação Athletico: Joaquim Maia; Kauã Enzo, Bruno Gabriel, Gabriel Carmo (Weverton), Ryan Lucas; Afonso, Wellington (Marcelo), Adriano (José Henrique); William Bispo, Gustavo Guedes, Henrique Moritz.
Escalação Cruzeiro: Diogo; Luiz Índio, Ian, Bryan, Júlio Damique; Deivid (Rhaul), Gui Campos (Felipe Carvalho), Caique Santos; Thaylon, Ronald (Valdesson), Hugo Ferreira (Dudu).
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