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Artur Jorge avalia desafio do Cruzeiro para alcançar Palmeiras e Flamengo

O técnico falou sobre o tema ao ser questionado sobre a renovação de seu contrato

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 17:39
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Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge explicou nesta quarta-feira (30) os impactos da renovação de seu contrato até o fim de 2030. Para o treinador, além do elenco, é importante que o clube evolua em organização para atingir o nível de Flamengo e Palmeiras.

– É um tremendo voto de confiança e aumenta minha responsabilidade. O Flamengo e o Palmeiras estão a frente, não só em elenco. O elenco é claro, são os melhores do Brasil. Mas aquilo que destaco é a forma de organização estruturalmente, como estão montados. Como vivem o seu dia a dia. Esse é o grande desafio no Cruzeiro, temos etapas para queimar e alcança-los. A renovação até 2030 tem como princípio exatamente isso. Não é normal que depois de duas semanas, se proponha uma renovação de três anos. Creio que há o reconhecimento por parte da diretoria ver que havia uma grande disponibilidade de minha parte, minha comissão, sermos comprometidos com o projeto. A partir daqui, deixamos de ser uma comissão técnica de um ou dois anos e temos responsabilidade para montar um projeto para o Cruzeiro – comentou o treinador em entrevista ao Charla Podcast

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– As coisas precisam de tempo. Vemos o Bahia evoluindo e competir longe do que querem chegar. Todos querem ser campeões, mas 19 não vão ser. Esta renovação me dá uma responsabilidade, um voto de confiança, demonstra minha dedicação e empenho. Buscamos esse impacto também. Tínhamos um elenco e um treinador bom, mas não e estava funcionando. Só não aconteceu. Tivemos um impacto direto no resultado e isso ajuda a validar o trabalho. Isso nos ajuda na visão 360 do clube. Quando renovamos, apresentamos um projeto ao clube para os próximos anos. Temos essa questão que é importante, temos que gerir expectativas. temos que moldar isso para tirar o máximo de proveito. Temos 50% do elenco com menos de 23 anos. Os jogadores da base que lançamos. Temos jogadores que atuam com 17 anos na equipe profissional. Tudo isso é um caminho a se fazer. Nós fizemos em uma volta inteira, temos 38 pontos, fui campeão quando fiz 40. É resultado, isso é importante que possamos ter ambição de mais, mas a capacidade de entender que há um trabalho que está sendo feito e precisa de carinho, esperança e apoio conjunto para fazer um Cruzeiro maior – comentou o técnico.

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O que Artur Jorge espera de seus times?

No início da conversa, o treinador do Cruzeiro destacou o que espera de suas equipes e ressaltou que, além da formação tática, a dinâmica é a questão mais importante.

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– Tem um esqueleto, pode ser um 4-4-3, um 4-2-3-1. Mas é mais que a questão estrutural, é sobre a dinâmica da equipe. Temos um conceito de atacar muito, marcar gols, se expõe muito pela coragem, precisamos de jogadores competentes e com coragem. Nosso maior conceito é ser dominador, ter abordagem ao jogo. Temos que ser iguais contra qualquer adversário. Não somos a melhor a equipe do mundo, mas temos identidade, personalidade. Temos que saber qual nosso caminho. Mas também tenho visto que tem dado mais certo que errado. Isso traz. O futebol é um entretenimento, tenho que sentir prazer vendo o jogo. Eu sinto esse gosto, me divirto com os jogadores, com o resultado. Quando passo para os que estão fora, meu trabalho está feito – explicou.

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