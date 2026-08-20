Titular do Cruzeiro lamenta eliminação: 'Não jogar a toalha' O lateral destacou que o elenco conta com o apoio da torcida

Titular do Cruzeiro na partida de quarta-feira contra o Flamengo, William lamentou a eliminação da Raposa na Libertadores, ressaltou que o elenco conta com o apoio da torcida e pediu para não desistirem.

– Conseguimos criar algumas jogadas e fazer o gol. No nosso melhor momento, sofremos o gol. Como disse, erramos quando não podíamos errar e pagamos por isso – comentou o lateral na zona mista.

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– Temos feito um grande Campeonato Brasileiro e Libertadores também. Jogamos contra uma equipe muito qualificada e sabíamos que seria difícil. Contar com nosso torcedor, não desistir. Sofrer agora, queríamos muito. Conversamos antes do jogo, queríamos esse título. Mas é juntar os cacos e trabalhar porque só temos decisões pela frente. Dar nosso melhor e conquistar algum troféu – disse o titular do Cruzeiro.

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A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

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Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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