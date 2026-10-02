Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro: "Marcou muito"

Apesar de ter conquistado Libertadores e Mundial, o goleiro Cássio destacou que a conquista do Campeonato Mineiro nesta temporada foi um momento marcante em sua carreira. O arqueiro ressaltou principalmente a torcida dividida no Mineirão.

– O Cruzeiro é um clube muito vitorioso, acostumado a vencer. A torcida tem sido muito positiva, é a segunda ou terceira melhor média de público do Brasileirão. A torcida cobra, o que é normal pelo investimento. Batemos na trave na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Este ano tinha muita expectativa. Mas a história do Cruzeiro é de grandes clubes e conquistas. Teve uma reformulação com o Ronaldo, agora com o Pedro. Eu vejo o Cruzeiro mais próximo de conquistar títulos. O treinador tem um contrato longo. No ano passado, tivemos um ano bom, mas houve mudança de técnico. É como jogador, cada um tem seu jeito de trabalhar, não é falta de vontade. A torcida merece, foi um momento legal, nunca joguei com torcida dividida – comentou em entrevista ao Charla Podcast.

continua após a publicidade

– Me marcou a final do mineiro. Foi emocionante, o Cruzeiro não vencia há alguns anos. Vencemos nosso rival. Aprendi aqui o quanto ganhar ou perder o clássico muda as coisas. Foi muito bacana. Mas o futuro do Cruzeiro será promissor. Tínhamos chance de vencer os títulos, mas dentro do programado – relembrou o goleiro.

Cássio na conquista do Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cássio exalta trabalho de Pedrinho

Além disso, Cássio também destacou o trabalho de Pedrinho no clube e o engajamento de sua família com o projeto.

– Nunca vi alguém tão apaixonado pelo clube como o Pedrinho. Não é para renovar contrato. Mas ele é apaixonado, a família toda. Como pai, criamos os filhos para olhar para trás e vê-los bem. Os filhos dele são muito envolvidos. A gente cria o filho para ser sucessor, para dar continuidade. Um dia foi lançada uma camisa de goleiro do Cruzeiro, cinza. Fomos apresentar na sexta-feira à noite. Os filhos dele estavam lá. Em outros lugares isso não acontece. Todos são engajados pelo Cruzeiro. Quando não vão bem, a gente vê ele em situações espontâneas de torcedor – disse Cássio.

continua após a publicidade

– Ele é figura, muito honesto. Ele fala as coisas. E ele é o dono, se não puder falar, quem vai falar? Ele não é soberbo, é muito bacana, a história dele – ressalta o goleiro.