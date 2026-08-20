Pedrinho lamenta eliminação do Cruzeiro: 'Tínhamos que ter feito o dever de casa' O dirigente foi o primeiro cruzeirenses a passar pela zona mista

Pedrinho foi o primeiro representante do Cruzeiro a conversar com os jornalistas na zona mista após a eliminação para o Flamengo, na quarta-feira (19). O dirigente destacou que a Raposa deveria ter obtido um resultado positivo no Mineirão e que o confronto era difícil no Maracanã.

– Sabíamos que era difícil e não vencemos em casa. Precisávamos fazer o dever de casa e não conseguimos. Estávamos cientes da dificuldade de enfrentar o Flamengo. Ficamos frustrados por não avançar na Libertadores, mas vamos beliscando , nossa hora vai chegar – afirmou Pedrinho após eliminação do Cruzeiro.

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– Conversamos antes, infelizmente deu Cruzeiro e Flamengo. Falamos que ninguém queria esse duelo. temos ótima relação com o Flamengo, é um clube parceiro. O Flamengo segue, vamos torcer para eles – disse.

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A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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