Romero analisa derrota do Cruzeiro: 'Não estivemos à altura' O volante foi autor do único gol celeste no duelo

Grande liderança do elenco e autor do único gol do Cruzeiro contra o Flamengo, Lucas Romero avaliou a derrota da equipe para o time carioca. Na visão do volante, o time não esteve à altura do confronto no primeiro tempo.

– No segundo tempo melhoramos. Depois continuamos em busca do empate, o Flamengo se defendeu bem. Mas no primeiro tempo não estivemos à altura da partida. Não conseguimos dar sequência ao trabalho das partidas anteriores. O treinador ajustou algumas coisas no intervalo e fizemos uma boa etapa final. Temos que agradecer o apoio dos torcedores. É entender o clube que representamos, continuar trabalhando, temos jogos importantes pela frente – avalia.

continua após a publicidade

– Acredito que conseguimos ajustar a parte tática que Artur pediu no início da partida. Descemos muito as linhas. O Flamengo tem muita qualidade, nos pressionou na área. Estávamos com dificuldade para sair. Por isso, acredito que o ajuste tático foi o que fez o Cruzeiro melhorar.

➡️Pedrinho lamenta eliminação do Cruzeiro: 'Tínhamos que ter feito o dever de casa'

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

continua após a publicidade

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.