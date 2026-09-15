Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: assista à apresentação de Matías Viña no Cruzeiro

O jogador chega ao clube por empréstimo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 12:04
Favorite o Lance! no Google
Lucho Rodríguez, novo atacante do Cruzeiro.
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O lateral-esquerdo Matías Viña será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (15), às 13h (de Brasília). O atleta foi contratado pela Raposa por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.

O jogador uruguaio desembarcou em Belo Horizonte no último sábado (11) e conversou com jornalistas no Aeroporto Internacional de Confins.

– Muito feliz de estar no Cruzeiro. Quando surgiu a possibilidade, queria jogar. Estava em uma situação incômoda no River. Queria sair, jogar, quando o Cruzeiro se mostrou disposto a me contratar. Falei para o meu empresário. Demorou para os dois times chegarem a um acordo. Um queria empréstimo, o River, o Flamengo. Deu tempo de arrumar tudo e estar aqui com vocês – disse Matías Viña.

continua após a publicidade
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Assista à apresentação de Matías Viña

Matías Viña no Cruzeiro

Matías Viña chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Ele estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

continua após a publicidade

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Rojas disputa bola

Cruzeiro

Inconstância: Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols

Há 5 horas
Artur Jorge na Vila Belmiro

Cruzeiro

Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"

Há 15 horas
Otávio aquecendo na Vila Belmiro

Cruzeiro

Otávio chama atenção para detalhes após derrota do Cruzeiro

Há 16 horas
Santos x Cruzeiro na Vila Belmiro

Cruzeiro

Adversários finalizaram 70% mais que o Cruzeiro nos últimos cinco jogos

Há 19 horas
Artur Jorge na Vila Belmiro

Cruzeiro

Artur Jorge explica alterações em Santos x Cruzeiro

Há 20 horas
Toca da Raposa II

Cruzeiro

Membros de organizada do Cruzeiro têm reunião na Toca II em tom de cobrança

Há 22 horas
Mais LANCE!
Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge avalia fator determinante em derrota do Cruzeiro

Fabrício Bruno contra o Santos

Fabrício Bruno analisa derrota do Cruzeiro: 'Não conseguimos nem atacar e nem defender'

Otávio faz defesa na Vila Belmiro

ANÁLISE: Cruzeiro escapa de vexame contra o Santos

Fabrício Bruno contra o Santos

Fabrício Bruno revela problema físico após derrota do Cruzeiro

Otávio na Vila Belmiro

Jogador do Cruzeiro reage à derrota para o Santos: 'Penalizados pelo primeiro tempo'

Artur Jorge na Vila Belmiro

Artur Jorge chama responsabilidade após derrota do Cruzeiro

Santos x Cruzeiro

Santos bate o Cruzeiro e engata a terceira vitória seguida no Brasileirão

Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Santos x Cruzeiro: Rollheiser e Fabrício Bruno marcam

Anúncio de Matias Viña no Cruzeiro

Viña desembarca e explica negociação com o Cruzeiro: 'Correria'

Vestiário do Cruzeiro na Vila Belmiro

Quatro meias? Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Artur Jorge deixando a Toca II

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge segue com baixa para jogo contra o Santos

Pablo Neri, ex-Cruzeiro e contratado pelo Palmeiras

Palmeiras acerta contratação de Pablo Neri, destaque da base do Cruzeiro