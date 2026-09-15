AO VIVO: assista à apresentação de Matías Viña no Cruzeiro

O lateral-esquerdo Matías Viña será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (15), às 13h (de Brasília). O atleta foi contratado pela Raposa por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.

O jogador uruguaio desembarcou em Belo Horizonte no último sábado (11) e conversou com jornalistas no Aeroporto Internacional de Confins.

– Muito feliz de estar no Cruzeiro. Quando surgiu a possibilidade, queria jogar. Estava em uma situação incômoda no River. Queria sair, jogar, quando o Cruzeiro se mostrou disposto a me contratar. Falei para o meu empresário. Demorou para os dois times chegarem a um acordo. Um queria empréstimo, o River, o Flamengo. Deu tempo de arrumar tudo e estar aqui com vocês – disse Matías Viña.

continua após a publicidade

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Assista à apresentação de Matías Viña

Matías Viña no Cruzeiro

Matías Viña chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Ele estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

continua após a publicidade

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.