Reforço do Cruzeiro, Matías Viña foi apresentado pela equipe em coletiva de imprensa na Toca da Raposa II. Em resposta à pergunta do Lance!, o jogador deu detalhes de sua saída do River Plate e afirmou que chegou a treinar em casa no período em que foi afastado.

– Foi um momento difícil. Dois meses sem fisioterapia, academia, nada. Tive que treinar em casa, fazer uma rotina com o treinador e o fisioterapeuta da seleção uruguaia, que me ajudaram muito para manter a continuidade e a base de tudo que estava acontecendo. Me ajudaram bastante. Aí você vê o profissionalismo – disse o jogador.

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– Não falo do clube e da torcida, mas de nós, que somos responsáveis. Não tive conversa com o presidente. O treinador me explicou uma semana depois o que estava acontecendo, que era responsabilidade do clube, um tema contratual. Respeito todas as decisões. Prefiro não comentar muito. O clube é muito grande. No Uruguai, não assistíamos jogos do Brasil, mas sim da Argentina e do Uruguai. O River é um grande clube, mas não merece o que a diretoria tem feito lá – complementou Matías Viña em sua apresentação no Cruzeiro.

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Matías Viña no Cruzeiro

O jogador chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Matías Viña estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

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Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

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Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

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