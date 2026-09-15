Matías Viña é apresentado pelo Cruzeiro: 'Torcida me abraçou'

O Cruzeiro apresentou, na tarde desta terça-feira (15), o lateral-esquerdo Matías Viña como novo reforços da equipe. Em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II, o jogador falou sobre sua chegada

– Muito feliz de estar aqui com vocês no clube. Em um primeiro momento a torcida já me abraçou. No dia a dia que tive, três dias no clube me impressionou a organização. Agradecer os companheiros e o staff que me trataram como um a mais – disse o jogador.

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– Acredito que o Brasileirão é muito difícil, já joguei em outras equipes. Os primeiros jogos do campeonato que fazem diferença. O que resta do ano, fica na vaga para a Libertadores, brigar por isso. Temos uma grande elenco para conseguir.– afirmou.

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Matías Viña no Cruzeiro

Matías Viña chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Ele estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

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Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

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Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

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