Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

As mudanças na escalação do Cruzeiro desde o último clássico

A equipe liderada por Artur Jorge terá três mudanças certas em relação aquele time

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 17:15
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro x Atlético Brasileirão 2026
Cruzeiro x Atlético Brasileirão 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge fará, na noite desta terça-feira (25), seu segundo clássico pelo Cruzeiro , decisivo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo no Mineirão, o comandante terá uma equipe com três modificações em relação ao jogo pelo Brasileirão.

Naquela ocasião, a escalação do Cruzeiro foi: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Gerson, Lucas Romero, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Com as saídas de Kaiki e Christian, dois atletas serão claramente seus substitutos. Outra posição também apresenta alteração.

No dia 2 de maio, Artur Jorge entrava em campo com o pensamento na Libertadores. Na ocasião, a equipe vinha de uma vitória fora de casa contra o Boca Juniors e enfrentaria a Universidad Católica quatro dias depois do clássico.

Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por isso, o titular na lateral-esquerda, Fagner, foi poupado. Assim, o titular foi Kauã Moraes, que entrou em campo apenas uma vez no segundo semestre, na derrota para o Botafogo.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, as principais dúvidas na escalação do Cruzeiro são justamente nas laterais. Artur Jorge tem promovido um rodízio entre Fagner e William, e Rojas e Villalba. Em relação ao duelo pelo Brasileirão, as posições estarão completamente modificadas.

No ataque, Kaio Jorge e Arroyo seguem como titulares, enquanto Wesley deverá ocupar a vaga que foi de Christian na derrota por 3 a 1.

Uma provável escalação do Cruzeiro nesta terça-feira é: Otávio; William (Fagner); Fabrício Bruno; Jonathan Jesus; Villalba (Rojas); Lucas Romero; Gerson; Matheus Pereira; Wesley; Arroyo; e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kaio Jorge comemora gol em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Cruzeiro x Atlético-MG: Kaio Jorge reencontra sua segunda maior vítima

Há 5 horas
Artur Jorge e Domínguez (Foto: Reprodução Cruzeiro e Atlético)

Futebol Nacional

Artur Jorge x Domínguez: estratégias em jogo no clássico entre Cruzeiro e Atlético

Há 9 horas
Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Há 9 horas
Cruzeiro x Atlético quem chega melhor (Foto: Reprodução Cruzeiro e Atlético)

Futebol Nacional

Cruzeiro ou Atlético: quem chega melhor para o clássico na Copa do Brasil?

Há 10 horas
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Escalação do Cruzeiro: laterais são dúvidas para clássico

Há 12 horas
Artur Jorge na Toca II

Cruzeiro

Incógnitas nas laterais: as opções de Artur Jorge para Cruzeiro x Atlético-MG

Há 20 horas
Mais LANCE!
Artur Jorge em coletiva no Mineirão após Cruzeiro x Flamengo

Artur Jorge destaca peso de Cruzeiro x Atlético-MG

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

João Marcelo conduz bola

João Marcelo ganha espaço no Cruzeiro e se destaca na saída de bola

Matheus Pereira comemora gol contra o Flamengo

Matheus Pereira é o melhor jogador do Brasileirão? Confira números do camisa 10 do Cruzeiro

Com a vitória, Cruzeiro soma 39 pontos, atrás de Fluminense com 41 no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Atitude de Gerson em virada do Cruzeiro irrita torcedores

Matheus Pereira comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Análise: Cruzeiro supera primeiro tempo constrangedor e vai renovado para clássico decisivo

Flamengo e Cruzeiro no Estádio do Mineirão

Cruzeiro x Flamengo: especialista bate martelo sobre polêmica de arbitragem

João Marcelo na zona mista

João Marcelo avalia embate com Pedro em Cruzeiro x Flamengo

Matheus Henrique na zona mista (3)

Matheus Henrique fala sobre mudança de postura do Cruzeiro

Artur Jorge em coletiva de imprensa (Foto Eduardo StatutiLance!)

Artur Jorge destaca 'atitude competitiva' do Cruzeiro

Rodrigo José Pereira de Lima (Foto: Divulgação FPF)

Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo gera revolta: 'Absurdo'

Cruzeiro bateu o Flamengo no último lance (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

Matheus Pereira vira assunto em virada do Cruzeiro

Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após derrota para o Cruzeiro