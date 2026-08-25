As mudanças na escalação do Cruzeiro desde o último clássico A equipe liderada por Artur Jorge terá três mudanças certas em relação aquele time

O técnico Artur Jorge fará, na noite desta terça-feira (25), seu segundo clássico pelo Cruzeiro , decisivo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo no Mineirão, o comandante terá uma equipe com três modificações em relação ao jogo pelo Brasileirão.

Naquela ocasião, a escalação do Cruzeiro foi: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Gerson, Lucas Romero, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

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Com as saídas de Kaiki e Christian, dois atletas serão claramente seus substitutos. Outra posição também apresenta alteração.

No dia 2 de maio, Artur Jorge entrava em campo com o pensamento na Libertadores. Na ocasião, a equipe vinha de uma vitória fora de casa contra o Boca Juniors e enfrentaria a Universidad Católica quatro dias depois do clássico.

Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por isso, o titular na lateral-esquerda, Fagner, foi poupado. Assim, o titular foi Kauã Moraes, que entrou em campo apenas uma vez no segundo semestre, na derrota para o Botafogo.

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Nesta quarta-feira, as principais dúvidas na escalação do Cruzeiro são justamente nas laterais. Artur Jorge tem promovido um rodízio entre Fagner e William, e Rojas e Villalba. Em relação ao duelo pelo Brasileirão, as posições estarão completamente modificadas.

No ataque, Kaio Jorge e Arroyo seguem como titulares, enquanto Wesley deverá ocupar a vaga que foi de Christian na derrota por 3 a 1.

Uma provável escalação do Cruzeiro nesta terça-feira é: Otávio; William (Fagner); Fabrício Bruno; Jonathan Jesus; Villalba (Rojas); Lucas Romero; Gerson; Matheus Pereira; Wesley; Arroyo; e Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

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Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

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