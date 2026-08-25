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Escalação do Cruzeiro: laterais são dúvidas para clássico

A equipe terá retorno importante para o clássico desta terça-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 05:15
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Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa abre, nesta terça-feira (25), a disputa com o Atlético-MG por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Para o primeiro clássico, as principais dúvidas na escalação do Cruzeiro estão nas laterais.

Isso porque Artur Jorge tem promovido um rodízio entre quatro jogadores: William, Fagner, Villalba e Gabriel Rojas. Nos jogos mais importantes, Rojas e William têm sido escolhidos recentemente, mas as atuações dos outros dois têm sido superiores.

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Fagner em campo em Cruzeiro x Botafogo
Fagner em campo em Cruzeiro x Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Há a possibilidade de que a escalação do Cruzeiro venha com outra configuração, com o camisa 12 e o argentino. No entanto, as dúvidas serão sanadas apenas na preleção para o duelo no Mineirão.

Quem retorna ao time titular é Jonathan Jesus. O zagueiro cumpriu suspensão no fim de semana pelo Brasileirão e volta a estar à disposição de Artur Jorge. Quem também deve retornar ao time titular é o atacante Wesley.

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Provável escalação do Cruzeiro para o clássico

Assim, a Raposa deve entrar no Mineirão com: Otávio; William (Fagner); Fabrício Bruno; Jonathan Jesus; Villalba (Rojas); Lucas Romero; Gerson; Matheus Pereira; Wesley; Arroyo; e Kaio Jorge.

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

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Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

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