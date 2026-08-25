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William ou Fagner? A escalação do Cruzeiro para o clássico

As equipes se enfrentam pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 20:00
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Vestiário do Cruzeiro antes de clássico
Vestiário do Cruzeiro antes de clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge definiu as escalações do Cruzeiro e do Atlético-MG na noite desta terça-feira (25), no Mineirão. As principais dúvidas para o duelo eram nas laterais.

A escalação do Cruzeiro vem com: Otavio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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Antes do duelo, a principal questão era sobre a dupla de laterais. Isso porque Artur Jorge tem promovido um rodízio entre Villalba e Rojas, e Fagner e William.

No ataque, Wesley volta ao time titular depois de ser poupado no fim de semana. Assim como ele, Gerson também retorna à equipe principal.

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

Cruzeiro x Atlético Brasileirão 2026
Cruzeiro x Atlético Brasileirão 2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Enquanto isso, o Atlético-MG garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
COPA DO BRASIL - IDA OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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