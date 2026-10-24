Veja provável escalação do Corinthians diante do Vasco

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Vasco, neste sábado (24), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Clarence Seedorf comandou a última atividade no CT Dr. Joaquim Grava, nesta sexta-feira (23), e poderá promover mudanças na escalação para o confronto direto na luta contra o rebaixamento.

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A atividade começou com trabalhos físicos na academia, seguidos de uma sessão de vídeos sobre o adversário. No gramado, os jogadores realizaram aquecimento sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel e participaram de exercícios táticos dirigidos por Seedorf. O treinador também trabalhou jogadas de bola parada.

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Para a partida, Seedorf terá oito desfalques. Memphis Depay fica de fora fora por conta de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, enquanto Gabriel Paulista se recupera de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Vitinho e André Carrillo, que vinham realizando controle de carga, também não estarão disponíveis.

Além deles, Alex Santana está afastado por uma entorse no tornozelo direito. Kayke e Zakaria Labyad seguem em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Raniele se recupera de uma cirurgia no menisco.

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Seedorf pode promover mudanças na escalação

Com as ausências, Clarence Seedorf avalia alterações na formação titular. Uma das possibilidades é a entrada de Gui Negão no ataque, ao lado de Yuri Alberto. Outra alternativa é utilizar Matheus Bidu em uma função mais avançada pelo lado esquerdo, mantendo Fabrizio Angileri na lateral. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.

A definição da equipe também passa pelas opções no setor ofensivo. Jesse Lingard disputa espaço com Matheus Bidu, enquanto Kaio César e Gui Negão aparecem como alternativas para completar o ataque.

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Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Matheus Bidu), Yuri Alberto e Kaio César (Gui Negão).

Gui Negão busca vaga entre os titulares (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

A sequência negativa aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, provocando mudanças importantes na estrutura do departamento de futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Fernando Diniz, anunciada em 8 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

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O treinador deixou o clube com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, aproveitamento de 47%. Na partida seguinte, contra o Palmeiras, o time foi comandado interinamente por William Batista, técnico do Sub-20, e acabou derrotado por 4 a 1.

Na tentativa de reverter o cenário, o Corinthians anunciou a contratação de Clarence Seedorf em 11 de outubro, com vínculo até dezembro de 2027. O neerlandês chegou ao Brasil três dias depois e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu estrear diante do Vitória, por problemas na regularização de sua documentação. Na ocasião, o auxiliar Léo Porto comandou a equipe no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena.

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A crise também atingiu a diretoria. O Corinthians anunciou a saída de Marcelo Paz, executivo de futebol contratado em dezembro de 2025. O desligamento foi comunicado como uma decisão em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, mas ocorreu após um período de desgaste interno, questionamentos sobre a condução do departamento e cobranças das torcidas organizadas. A manutenção de Fernando Diniz durante a Data Fifa e as dificuldades na montagem do elenco contribuíram para a perda de respaldo do dirigente.