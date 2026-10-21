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Seedorf muda rotina do CT e aposta na união para tirar Corinthians da crise

Treinos em dois períodos ampliam convivência entre jogadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/10/2026 07:00
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Seedorf e escudo do Corinthians ao fundo
Clarence Seedorf promove mudanças na rotina do Corinthians desde sua chegada ao clube (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

Anunciado como técnico do Corinthians no dia 11 de outubro, Clarence Seedorf iniciou seu trabalho com uma preocupação que vai além das questões táticas. Em meio à sequência negativa no Campeonato Brasileiro e à luta contra o rebaixamento, o treinador holandês aposta na aproximação entre os jogadores e no fortalecimento do ambiente interno para recuperar a confiança da equipe.

Uma das principais medidas adotadas por Seedorf foi a realização de treinamentos em dois períodos. A mudança na programação tem como objetivo não apenas ampliar o tempo de trabalho em campo, mas também aumentar a convivência entre os atletas no CT Joaquim Grava.

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Com a nova rotina, os jogadores passam mais tempo juntos nas dependências do clube. Entre uma atividade e outra, o elenco almoça, conversa e aproveita os espaços de lazer, como as áreas destinadas a videogames e sinuca. A intenção é fortalecer os vínculos entre os atletas e criar um ambiente de maior proximidade em um momento delicado da temporada.

A estratégia também permite que Seedorf tenha mais contato com os jogadores. O holandês costuma chegar cedo ao centro de treinamento e permanecer até a noite, acompanhando de perto o cotidiano da equipe. A dedicação tem sido importante para acelerar sua adaptação à estrutura do clube.

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Clarence Seedorf durante apresentação ao Corinthians
Clarence Seedorf durante conversa com elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

A aproximação também envolve os profissionais que já trabalhavam no Corinthians. Como chegou acompanhado apenas do auxiliar espanhol Pablo López Vidal, Seedorf tem aproveitado os primeiros dias para conhecer os integrantes da comissão técnica permanente. Nos bastidores, a relação com os funcionários é considerada positiva. O treinador também procura aproveitar o conhecimento da comissão técnica sobre o elenco.

Apesar das mudanças na rotina, o holandês não promoveu grandes alterações nas regras internas ou na alimentação dos jogadores. O cardápio do CT, por exemplo, permanece o mesmo. A prioridade neste início de trabalho tem sido modificar a dinâmica de convivência, sem impor restrições consideradas desnecessárias.

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Outra característica observada nos bastidores é a postura do treinador. Seedorf é descrito como um profissional educado, tranquilo e acessível, que procura transmitir segurança aos jogadores e funcionários. O comportamento é visto como importante diante da pressão enfrentada pelo elenco na reta final do Brasileirão.

Mudanças também na logística

Além da rotina no CT, Seedorf começou a realizar ajustes na preparação para as partidas. Uma das alterações ocorreu no horário de chegada ao estádio. Durante o trabalho de Fernando Diniz, a delegação costumava se apresentar entre uma hora e 50 minutos e duas horas antes dos jogos.

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No confronto com o Vitória, na última segunda-feira (19), a orientação foi chegar aproximadamente uma hora e meia antes do início da partida. A avaliação é de que o período seja suficiente para os jogadores se trocarem, realizarem o aquecimento e concluírem a preparação.

Seedorf durante coletiva
Seedorf acompanhou a coletiva de Léo Porto na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, manteve o Corinthians próximo da zona de rebaixamento. Sem a documentação regularizada a tempo, Seedorf acompanhou a partida das arquibancadas, enquanto o auxiliar Léo Porto comandou a equipe à beira do campo.

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Agora, o treinador trabalha para transformar a aproximação com o elenco em resultados. O próximo compromisso será contra o Vasco, no sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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