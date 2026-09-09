Veja gol em Estudiantes x Corinthians: Alexis marca

Estudiantes e Corinthians estão se enfrentando nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Aos 3 minutos da primeira etapa, Burgos cruza bola na segunda trave, Guido Carrillo sobe completamente sozinho e cabeceia no chão. O goleiro Hugo Souza faz excelente defesa, mas, no rebote, Alexis Castro domina sozinho para encher o pé e abrir o placar.

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Veja o gol:

TRES MINUTOS FORAM NECESSARIOS PARA O ESTUDIANTES ABRIR O PLACAR



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Como chegam Estudiantes e Corinthians

O Estudiantes chega à partida respaldado pelo bom desempenho em jogos eliminatórios como mandante, pela consistência defensiva apresentada na campanha da Libertadores e por um elenco praticamente completo. A base utilizada nas fases anteriores deve ser preservada para manter equilíbrio entre proteção defensiva e transição ofensiva.

Por outro lado, o Corinthians chega ao confronto em busca de retomar as vitórias, mas com sete desfalques para Fernando Diniz. A principal ausência é de Yuri Alberto, que segue fora por conta de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

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Raniele cumpre suspensão automática pelo cartão vermelho recebido contra o Rosario Central, no jogo de volta das oitavas de final. André também está fora por lesão muscular na coxa, reduzindo as alternativas no meio-campo. Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior e estão fora do restante da temporada. Vitinho tem retorno previsto apenas para o fim de outubro.

Memphis Depay surge como principal esperança de gols e deve assumir a referência ofensiva na ausência de Yuri Alberto.

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