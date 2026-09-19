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Diniz vive pressão no Corinthians em cenário de crise de lideranças

Clube tem sequência de cinco derrotas no Brasileirão e volta aos gramados após eliminação na Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
19/09/2026 11:27
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O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, na derrota para o Estudiantes
O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, na derrota para o Estudiantes (Foto: Agência Corinthians)

Fernando Diniz vive período de maior turbulência desde que assumiu o comando técnico do Corinthians. A eliminação para o Estudiantes na Libertadores, dentro de casa, se soma à sequência de cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, que aproximou o time da zona de rebaixamento.

+ Em meio à crise e má fase no Brasileirão, Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense

Ao mesmo tempo em que lida com a escassez de resultados, Diniz precisa recuperar algumas de suas principais lideranças. Memphis Depay desperdiçou a cobrança, já nos acréscimos da partida contra os argentinos, que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Ainda em campo, o camisa 10 deu sinais de que sentiu o erro e evitou passar pela zona mista após a partida, o que gerou uma multa ao clube.

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Após a eliminação, Memphis foi um dos alvos do protesto realizado pela principal torcida organizada do Corinthians, no centro de treinamento. Entre os principais pedidos, estava uma resposta dentro de campo já neste domingo, contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

O camisa 10 enfrentou problemas físicos no início da temporada e ficou afastado até a pausa para a Copa do Mundo, quando defendeu a Holanda. Ao retornar do Mundial, viveu semanas de imbróglio com o clube, que chegou a anunciar, em nota oficial, que não renovaria seu contrato. Dias depois, em uma reviravolta, as partes chegaram a um acordo para estender o vínculo até julho de 2028. Na atual temporada, ele soma apenas um gol e duas assistências em 20 jogos disputados, números que contrastam com as 22 participações em gols no ano passado.

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Outra liderança que vive período de oscilação é Rodrigo Garro. Capitão em diferentes oportunidades, o camisa 8 participou de apenas um gol nos últimos oito jogos do clube, justamente na sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, seguida pela eliminação.

O período de baixa da dupla ocorre em um momento em que a comissão técnica não tem seu centroavante titular à disposição. Yuri Alberto está afastado há pouco menos de dois meses devido a um problema muscular e retornará apenas após o término da Data Fifa, já na metade de outubro.

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Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes
Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti na partida entre Corinthians e Estudiantes, pela Libertadores (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Diretoria defende trabalho da comissão técnica

Marcelo Paz, executivo de futebol, concedeu entrevista coletiva horas depois da eliminação do Corinthians na Libertadores. O dirigente defendeu o trabalho de Fernando Diniz e de sua comissão técnica e negou qualquer possibilidade de mudança no comando da equipe.

- O presidente veio aqui, conversou com todos e deu confiança ao trabalho. Não passa pela nossa cabeça qualquer mudança. Estou transferindo para vocês essa informação, não há dúvidas de que ele tem certeza no trabalho (...) O momento é de confiar, dar as mãos e voltar a vencer no Brasileiro - afirmou Marcelo Paz.

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O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação.

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