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Escalação: Corinthians segue sem artilheiro e tem dúvidas no meio

PorLance!São Paulo (SP)
19/09/2026 13:16
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O Corinthians enfrenta o Fluminense neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de interromper a sequência negativa na competição. A equipe não vence desde 9 de agosto, quando derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Bragança Paulista. Desde então, acumula cinco derrotas consecutivas, incluindo a virada sofrida para a lanterna Chapecoense, na Neo Química Arena.

+ Diniz vive pressão no Corinthians em cenário de crise de lideranças

Para o próximo compromisso, Fernando Diniz segue sem Yuri Alberto. O camisa 9 ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa e deve retornar aos gramados apenas após o fim da Data Fifa, em outubro. Ele não atua desde 30 de julho, quando participou do empate por 0 a 0 com o Athletico.

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Yuri ainda não realiza atividades no gramado, e o clube pretende aproveitar as semanas sem jogos para recuperar o atacante para a reta final do Brasileirão. Breno Bidon, por sua vez, sente um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e é dúvida para a escalação do Corinthians.

Já o zagueiro Gabriel Paulista sente dores no púbis. Caso não tenha condições de enfrentar o Fluminense, a tendência é que a comissão técnica opte pela entrada do jovem Tchoca.

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Memphis Depay segue na equipe após desperdiçar a cobrança de pênalti decisiva diante do Estudiantes, na última quarta-feira (16), e terá Kaio César como companheiro no setor ofensivo.

Fernando Diniz tecnico do Corinthians
Fernando Diniz ainda tem dúvidas para definir a escalação titular do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Tchoca), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

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Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do Corinthians com sua torcida após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes.

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