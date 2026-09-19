Memphis pede desculpas à torcida do Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Maior decepção da minha carreira'
Atacante utilizou as redes sociais para comentar cobrança de pênalti perdida contra o Estudiantes
Memphis Depay utilizou as redes sociais para comentar a eliminação do Corinthians diante do Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores. Em mensagem publicada nesta sexta-feira, o atacante pediu desculpas à torcida alvinegra e relembrou a cobrança de pênalti desperdiçada já nos acréscimos da segunda etapa.
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O jogador classificou o erro diante da equipe argentina como a "maior decepção de sua carreira", ao mesmo tempo em que defendeu a forma como realizou a cobrança. Em diferentes trechos da publicação, Memphis pediu desculpas ao torcedor e afirmou estar aberto a receber as críticas decorrentes de sua falha.
- Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido com tudo isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo acabou se tornando a maior decepção da minha carreira até agora - afirmou o camisa 10.
Eliminado da Libertadores, o Corinthians volta as atenções para o restante do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), recebe o Fluminense no reencontro com a torcida após o duelo contra o Estudiantes. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 28ª rodada.
A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 14ª colocação, quatro à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. São cinco derrotas consecutivas para o time comandado por Fernando Diniz, que venceu seu último compromisso pela competição em agosto, diante do Bragantino.
Confira declaração de Memphis
Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido com tudo isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo acabou se tornando a maior decepção da minha carreira até agora. Eu estava totalmente confiante na forma como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.
A razão pela qual cheguei a este lindo clube sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha dedicação ao trabalho. Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado. Renovei meu contrato com 100% de consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.
Meu coração ficou feliz quando recebi o apoio de vocês, dos torcedores que apareceram quando eu mais precisei. É por isso que esse resultado dói ainda mais profundamente! Eu entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais, vou desistir de tentar fazer história neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar a que o clube pertence.
Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam verdadeiramente este clube. É hora de trabalhar ainda mais ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas. As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador…
Eu permaneço no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração. E, para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada na jornada que estamos percorrendo. A vida vai ensinar uma lição a cada um a seu próprio tempo.
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