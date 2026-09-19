Memphis Depay utilizou as redes sociais para comentar a eliminação do Corinthians diante do Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores. Em mensagem publicada nesta sexta-feira, o atacante pediu desculpas à torcida alvinegra e relembrou a cobrança de pênalti desperdiçada já nos acréscimos da segunda etapa.

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O jogador classificou o erro diante da equipe argentina como a "maior decepção de sua carreira", ao mesmo tempo em que defendeu a forma como realizou a cobrança. Em diferentes trechos da publicação, Memphis pediu desculpas ao torcedor e afirmou estar aberto a receber as críticas decorrentes de sua falha.

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- Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido com tudo isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo acabou se tornando a maior decepção da minha carreira até agora - afirmou o camisa 10.

Eliminado da Libertadores, o Corinthians volta as atenções para o restante do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), recebe o Fluminense no reencontro com a torcida após o duelo contra o Estudiantes. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 28ª rodada.

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A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 14ª colocação, quatro à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. São cinco derrotas consecutivas para o time comandado por Fernando Diniz, que venceu seu último compromisso pela competição em agosto, diante do Bragantino.

Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes na Libertadores (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Confira declaração de Memphis

Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido com tudo isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo acabou se tornando a maior decepção da minha carreira até agora. Eu estava totalmente confiante na forma como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.

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A razão pela qual cheguei a este lindo clube sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha dedicação ao trabalho. Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado. Renovei meu contrato com 100% de consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.

Meu coração ficou feliz quando recebi o apoio de vocês, dos torcedores que apareceram quando eu mais precisei. É por isso que esse resultado dói ainda mais profundamente! Eu entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais, vou desistir de tentar fazer história neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar a que o clube pertence.

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Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam verdadeiramente este clube. É hora de trabalhar ainda mais ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas. As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador…

Eu permaneço no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração. E, para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada na jornada que estamos percorrendo. A vida vai ensinar uma lição a cada um a seu próprio tempo.

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