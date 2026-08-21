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Tironi no Lance!: a semana da libertação corintiana

Fiel ganha força, ícone decide e Timão vive roteiro de cinema

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
21/08/2026 08:02
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Memphis Depay, do Corinthians, durante partida contra o Rosario Central, pela Libertadores, na Neo Química Arena
Memphis Depay, do Corinthians, durante partida contra o Rosario Central, pela Libertadores, na Neo Química Arena (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

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Daqui a 30 anos, como o torcedor do Corinthians vai contar a semana que viveu? Ela começou com o surgimento de um "mártir" que atende pelo nome de Memphis Depay. Não tente achar lógica nisso, mas aconteceu.

O holandês virou símbolo de um protesto da torcida contra o sistema político do clube e seus agentes. Cartolas apresentaram todo tipo de obstáculo para evitar a renovação de contrato do jogador. A pressão popular foi tamanha que foram obrigados a voltar atrás, e o anúncio da sua permanência ocorreu na terça-feira.

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Em seguida, a mesma torcida protestou na porta do Ministério Público de São Paulo, exigindo intervenção judicial no Corinthians. De novo, não é possível ver lógica nos dois atos. A maluquice de renovar contrato com um jogador caríssimo que não cabe no orçamento do clube atolado em dívidas e a exigência de intervenção contra a péssima administração.

Mas veio a quinta-feira e o Corinthians se viu enrolado no jogo contra o Rosario Central pela Libertadores. Teve Raniele expulso ainda no primeiro tempo e teve o argentino Copetti perdendo um gol feito no segundo.

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Até que entrou em campo o mártir corintiano Memphis Depay na parte final do jogo, para delírio da torcida. Ele cobrou uma falta do lado esquerdo da área, a bola chegou em Bruno Bidon, que marcou o gol da classificação.

Daqueles enredos de filme, a semana corintiana começou com a torcida mostrando um poder dentro do clube que nenhuma outra tem e terminou com o eleito por ela sendo decisivo em uma classificação sofrida como amam os corintianos.

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Breno Bidon comemora gol ao lado de Memphis Depay, do Corinthians, contra o Rosario Central, pela Libertadores, na Neo Química Arena
Breno Bidon comemora gol ao lado de Memphis Depay, do Corinthians, contra o Rosario Central, pela Libertadores, na Neo Química Arena (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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