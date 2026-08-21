Tironi no Lance!: a semana da libertação corintiana
Fiel ganha força, ícone decide e Timão vive roteiro de cinema
Carregando conteúdo exclusivo...
Daqui a 30 anos, como o torcedor do Corinthians vai contar a semana que viveu? Ela começou com o surgimento de um "mártir" que atende pelo nome de Memphis Depay. Não tente achar lógica nisso, mas aconteceu.
O holandês virou símbolo de um protesto da torcida contra o sistema político do clube e seus agentes. Cartolas apresentaram todo tipo de obstáculo para evitar a renovação de contrato do jogador. A pressão popular foi tamanha que foram obrigados a voltar atrás, e o anúncio da sua permanência ocorreu na terça-feira.
Em seguida, a mesma torcida protestou na porta do Ministério Público de São Paulo, exigindo intervenção judicial no Corinthians. De novo, não é possível ver lógica nos dois atos. A maluquice de renovar contrato com um jogador caríssimo que não cabe no orçamento do clube atolado em dívidas e a exigência de intervenção contra a péssima administração.
Mas veio a quinta-feira e o Corinthians se viu enrolado no jogo contra o Rosario Central pela Libertadores. Teve Raniele expulso ainda no primeiro tempo e teve o argentino Copetti perdendo um gol feito no segundo.
Até que entrou em campo o mártir corintiano Memphis Depay na parte final do jogo, para delírio da torcida. Ele cobrou uma falta do lado esquerdo da área, a bola chegou em Bruno Bidon, que marcou o gol da classificação.
Daqueles enredos de filme, a semana corintiana começou com a torcida mostrando um poder dentro do clube que nenhuma outra tem e terminou com o eleito por ela sendo decisivo em uma classificação sofrida como amam os corintianos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
Fora de Campo
Atitude de Di Maria irrita torcida do Corinthians: 'Sem sentido'Há 28 minutos
Fora de Campo
Rivais reagem à classificação do Corinthians na Liberta: 'Tristeza'Há 58 minutos
Corinthians
Hugo Souza revela preparação física especial para evitar lesões no CorinthiansHá 1 hora
Corinthians
Corinthians engorda os cofres e ganha alívio com avanço na LibertadoresHá 2 horas
Corinthians
'Ridícula': Hugo Souza rebate nota do Rosario sobre caso de racismoHá 6 horas
Corinthians
Nove torcedores são detidos após confronto entre Corinthians e Rosario CentralHá 6 horas
Mais LANCE!