O Corinthians tem uma nova promessa que já começa a escrever seu nome na história da Neo Química Arena. Aos 15 anos, Lucas Splichal marcou um dos gols da vitória sobre o Cruzeiro, na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, e superou uma marca que pertencia a Endrick, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Real Madrid.

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O atacante alvinegro balançou as redes com apenas 15 anos, sete meses e 16 dias, idade inferior à de Endrick quando marcou contra o Corinthians, na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022. Com isso, Splichal aparece no topo de um levantamento sobre os jogadores mais jovens a marcar na Neo Química Arena, considerando partidas de diferentes categorias e competições.

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A marca ganha ainda mais destaque pelo histórico de Endrick, considerado uma das principais revelações recentes do futebol brasileiro. Antes de ganhar espaço no elenco profissional do Palmeiras e se transferir para o futebol europeu, o atacante já chamava atenção pelas atuações nas categorias de base.

Outro nome presente no levantamento é Malcom, revelado pelo Corinthians. O atacante marcou contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro de 2014, quando tinha 17 anos, seis meses e 23 dias.

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Lucas Splichal celebra com a taça a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians garantiu título na base

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na primeira partida da decisão. No confronto de volta, realizado em Minas Gerais, o time paulista foi derrotado por 3 a 1, mas confirmou o título com o placar agregado de 4 a 3.

Confira a lista de campeões do Campeonato Brasileiro Sub-17: