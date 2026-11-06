Joia do Corinthians supera marca de Endrick na Neo Química Arena
Lucas Splichal entrou para a história ao balançar as redes aos 15 anos
O Corinthians tem uma nova promessa que já começa a escrever seu nome na história da Neo Química Arena. Aos 15 anos, Lucas Splichal marcou um dos gols da vitória sobre o Cruzeiro, na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, e superou uma marca que pertencia a Endrick, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Real Madrid.
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O atacante alvinegro balançou as redes com apenas 15 anos, sete meses e 16 dias, idade inferior à de Endrick quando marcou contra o Corinthians, na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022. Com isso, Splichal aparece no topo de um levantamento sobre os jogadores mais jovens a marcar na Neo Química Arena, considerando partidas de diferentes categorias e competições.
A marca ganha ainda mais destaque pelo histórico de Endrick, considerado uma das principais revelações recentes do futebol brasileiro. Antes de ganhar espaço no elenco profissional do Palmeiras e se transferir para o futebol europeu, o atacante já chamava atenção pelas atuações nas categorias de base.
Outro nome presente no levantamento é Malcom, revelado pelo Corinthians. O atacante marcou contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro de 2014, quando tinha 17 anos, seis meses e 23 dias.
Corinthians garantiu título na base
O Corinthians venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na primeira partida da decisão. No confronto de volta, realizado em Minas Gerais, o time paulista foi derrotado por 3 a 1, mas confirmou o título com o placar agregado de 4 a 3.
Confira a lista de campeões do Campeonato Brasileiro Sub-17:
- 2026 – Corinthians
- 2025 – Atlético-MG
- 2024 – Fluminense
- 2023 – Palmeiras
- 2022 – Palmeiras
- 2021 – Flamengo
- 2020 – Fluminense
- 2019 – Flamengo
- 2012 – Internacional
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