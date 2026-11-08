Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo (8), em uma corrida marcada por dificuldades dos brasileiros. O britânico da McLaren cruzou a linha de chegada à frente de Max Verstappen e Isack Hadjar, que completaram o pódio em Interlagos. Gabriel Bortoleto terminou em 16º, enquanto Rafa Câmara recebeu a bandeirada na 20ª posição – na lanterna.

➡️ Volta a volta da vitória de Norris no GP de São Paulo pela F1 2026

A prova de 71 voltas teve diferentes mudanças na classificação, estratégias distintas de pit stop e a ameaça de chuva durante boa parte da disputa. Lewis Hamilton e Verstappen foram protagonistas de grandes recuperações depois de largarem nas últimas posições, enquanto Kimi Antonelli rodou e terminou fora do pódio.

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Hamilton e Verstappen começam recuperação em Interlagos

A largada teve movimentos importantes tanto na frente quanto no meio do pelotão. Lando Norris, que partiu da pole position, não conseguiu fazer uma boa saída e perdeu a liderança para Kimi Antonelli, além de ser ultrapassado por Liam Lawson. Enquanto isso, Hamilton e Verstappen começaram a ganhar terreno rapidamente, aproveitando as primeiras oportunidades de ultrapassagem.

Hamilton foi um dos destaques logo nas primeiras voltas. O heptacampeão largou em 20º e ganhou 11 posições ainda no primeiro giro, chegando ao nono lugar. Verstappen também começou a escalar o pelotão: depois de partir da 21ª posição, o holandês alcançou o décimo lugar na terceira volta e chegou ao nono giro seguinte.

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O brasileiro da Haas teve dificuldades logo no início. Rafa Câmara escapou na primeira volta, precisou retornar ao traçado e perdeu posições importantes, passando de 11º para 17º. Bortoleto também caiu no pelotão com o avanço dos adversários, mas conseguiu reagir na terceira volta ao superar Sergio Pérez.

Verstappen não demorou para aparecer entre os primeiros. Na quarta volta, o tetracampeão ultrapassou Hamilton e, na sequência, deixou Oscar Piastri e Alexander Albon para trás, alcançando o sétimo lugar. Norris, por sua vez, começou a recuperar terreno e voltou à segunda colocação na sexta volta, depois de superar Lawson.

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A disputa pelo posicionamento seguiu intensa. Lawson perdeu mais uma colocação para Isack Hadjar, enquanto George Russell também conseguiu ultrapassá-lo e assumiu o quarto lugar. Verstappen continuou avançando e chegou ao grupo dos cinco primeiros na 11ª volta, novamente deixando o piloto da Racing Bulls para trás.

Hamilton, entretanto, passou a enfrentar dificuldades depois da recuperação inicial. O britânico foi investigado por deixar o traçado e obter vantagem durante uma ultrapassagem, e a Ferrari pediu que devolvesse a posição a Oliver Bearman para evitar uma punição. Na sequência, também perdeu espaço na disputa com Charles Leclerc e Fernando Alonso.

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Corrida do GP de São Paulo de Fórmula 1 2026 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Troca de pneus muda o cenário da corrida

Com a pista em condições mais favoráveis para a utilização dos pneus slicks, Hamilton foi o primeiro a arriscar a troca dos intermediários pelos compostos macios, na 15ª volta. Carlos Sainz seguiu a mesma estratégia pouco depois, enquanto outros pilotos começaram a entrar nos boxes em sequência. A movimentação também abriu oportunidades para quem permanecia no traçado.

Na 17ª volta, a maior parte do pelotão foi aos boxes, incluindo Norris, Russell, Lawson, Piastri e Hülkenberg. A Mercedes, porém, teve um susto na saída do pit lane: Russell perdeu o controle do carro, rodou e precisou fazer uma manobra para retornar à pista. Apesar do incidente, o britânico conseguiu continuar na prova, embora tenha perdido posições.

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Verstappen e Antonelli também fizeram suas paradas na 18ª volta, e o italiano conseguiu retornar à frente do rival. Norris, por sua vez, continuou pressionando o piloto da Mercedes e reduziu a diferença entre os dois. O britânico passou a ter ritmo para disputar diretamente a liderança, enquanto a estratégia dos pneus começava a mostrar seus efeitos.

O momento mais complicado de Antonelli aconteceu na 20ª volta. O italiano perdeu o controle do carro na freada do S do Senna e rodou, permitindo que Norris assumisse a primeira colocação. O piloto da Mercedes ainda reclamou pelo rádio sobre um comportamento estranho no carro, mas a situação piorou quando Hadjar também conseguiu ultrapassá-lo.

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A recuperação de Verstappen ganhou ainda mais força nesse cenário. Na 24ª volta, Antonelli escapou novamente, e o holandês aproveitou a oportunidade para assumir o terceiro lugar. Com Norris na liderança e Hadjar em segundo, a Red Bull passou a ter dois representantes entre os três primeiros, embora Verstappen ainda precisasse superar o companheiro de equipe.

Enquanto isso, a disputa pelo meio do pelotão também seguia movimentada. George Russell conseguiu ultrapassar Hülkenberg na 30ª volta e assumiu a sétima colocação, depois de uma aproximação que chegou a deixar os dois separados por menos de meio segundo. Bortoleto também teve um momento positivo ao superar Stroll na 32ª volta, mas precisou fazer uma nova parada pouco depois e voltou à pista na última posição.

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Red Bull troca posições e Norris amplia vantagem

A Red Bull decidiu intervir na disputa entre seus pilotos na 38ª volta. A equipe pediu que Hadjar cedesse a segunda colocação a Verstappen, que tinha um ritmo mais forte e estava em plena recuperação depois de largar no fundo do grid. O francês atendeu à orientação e permitiu que o tetracampeão avançasse para a segunda posição.

Naquele momento, Norris já havia construído uma vantagem confortável na liderança, enquanto Verstappen tentava reduzir a diferença. Hamilton também seguia em recuperação e chegou a se aproximar de Hülkenberg, que ocupava a oitava colocação. A Ferrari, entretanto, chamou o britânico aos boxes na 40ª volta, interrompendo temporariamente sua escalada.

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A sequência de paradas voltou a movimentar a classificação na segunda metade da prova. Verstappen e Hülkenberg fizeram novas trocas de pneus na 46ª volta, enquanto Sainz e outros pilotos também passaram pelos boxes nos giros seguintes. Bortoleto conseguiu ganhar duas posições nesse período, beneficiado pela parada de Bearman e por uma ultrapassagem sobre Pérez.

Norris também precisou fazer sua segunda parada, na 50ª volta, e retornou à pista na quarta posição, atrás de Piastri. Hadjar assumiu provisoriamente a liderança, mas também foi aos boxes no giro seguinte, enquanto Antonelli herdou a primeira colocação. O britânico da McLaren, porém, tinha pneus mais novos e voltou a se aproximar dos primeiros colocados.

A disputa ainda teve uma punição para Hülkenberg. O alemão recebeu dez segundos por cortar o S do Senna durante uma ultrapassagem sobre Franco Colapinto, enquanto Alexander Albon também foi penalizado, em cinco segundos, por retornar à pista de maneira insegura após uma parada. Alonso, por sua vez, protagonizou uma boa manobra para recuperar a 11ª posição.

Chuva aumenta emoção nas voltas finais em Interlagos

A chuva voltou a ganhar força na parte final do GP de São Paulo e mudou as preocupações das equipes. Depois de uma previsão de precipitação para os últimos giros, as primeiras gotas começaram a aparecer por volta da 57ª volta, aumentando a expectativa por uma nova mudança nas estratégias. Norris, que já havia recuperado a liderança, precisava administrar a vantagem construída sobre Verstappen.

Na 60ª volta, o holandês confirmou mais um avanço importante e assumiu a segunda colocação, depois de largar em 21º. Hadjar e Antonelli também protagonizaram uma disputa pelo terceiro lugar, enquanto Russell se aproximava do companheiro de Mercedes. A briga terminou com o britânico superando o italiano na 64ª volta, em mais um momento difícil para Antonelli.

A intensidade da chuva aumentou nos giros seguintes, e a direção de prova desativou o sistema de ultrapassagem na 62ª volta. Os pilotos precisaram avaliar o momento adequado para retornar aos boxes e colocar pneus intermediários, em uma decisão que poderia mudar o resultado da corrida. Na volta seguinte, a maioria dos competidores fez a troca, mas Hamilton passou por um susto ao rodar na entrada dos boxes. O heptacampeão conseguiu recuperar o controle do carro e continuar na disputa.

A movimentação também provocou mudanças no meio do pelotão. Hülkenberg superou Arvid Lindblad na 66ª volta e assumiu a décima colocação, depois de cumprir a punição de dez segundos recebida por cortar o S do Senna durante uma ultrapassagem sobre Colapinto. Mais atrás, Bortoleto aparecia em 16º, enquanto Rafa Câmara ocupava a 20ª posição após escapar novamente na região do S do Senna.

A disputa pela sétima colocação também esquentou nos últimos giros. Leclerc e Lawson protagonizaram uma batalha direta, com o piloto da Ferrari levando a melhor na 70ª volta e assumindo a posição. Na frente, porém, Norris seguia sem ser ameaçado e se preparava para receber a bandeirada.

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Norris confirma vitória no GP de São Paulo

Lando Norris completou a última volta na liderança e confirmou a vitória em Interlagos. O britânico da McLaren teve uma largada complicada, perdeu a ponta para Antonelli e chegou a ficar atrás de outros adversários, mas aproveitou a rodada do italiano para assumir a primeira colocação e administrou a vantagem até o fim.

Verstappen terminou em segundo depois de uma das grandes recuperações da corrida. O holandês saiu da 21ª posição, avançou rapidamente pelo pelotão e chegou ao segundo lugar antes da chuva apertar em Interlagos. Hadjar completou o pódio em terceiro, enquanto Russell e Antonelli fecharam as cinco primeiras posições.

Bortoleto encerrou a prova na 16ª colocação, enquanto Rafa Câmara terminou em 20º em sua estreia na Fórmula 1 diante da torcida brasileira. O jovem da Haas enfrentou dificuldades desde a primeira volta, com escapadas e perdas de posição ao longo da disputa. Hamilton, por sua vez, também protagonizou uma recuperação importante, depois de largar em 20º e ganhar diversas posições logo no início.

Em uma corrida marcada pelas condições variáveis de Interlagos, Norris saiu com a vitória depois de controlar as principais disputas e aproveitar os erros dos adversários. Verstappen transformou a última posição do grid em um segundo lugar, enquanto Hadjar completou o pódio. Os brasileiros, por outro lado, tiveram uma tarde difícil em casa.