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Corinthians confirma lesão de Rodrigo Garro após clássico contra o São Paulo

Meia apresenta estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 15:35
Atualizado há 0 minutos
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Rodrigo Garro, em camisa listrada preto e branco com patrocínio Shopee, em campo sob chuva.
odrigo Garro sofreu uma lesão no joelho direito durante o clássico entre Corinthians e São Paulo (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O Corinthians confirmou, nesta quinta-feira (5), que o meio-campista Rodrigo Garro sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito durante o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O camisa 8 passou por uma ressonância magnética após sofrer um trauma seguido de entorse no joelho direito. O exame identificou a lesão ligamentar, e o jogador já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube.

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O Corinthians não informou a gravidade do estiramento nem estabeleceu um prazo para o retorno do argentino aos gramados. Com isso, a presença de Garro no confronto contra o Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro, na Neo Química Arena, ainda é incerta.

A lesão aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo do clássico, após uma disputa de bola com Djordiney, meio-campista do São Paulo. O argentino permaneceu no gramado por alguns instantes, mas voltou a reclamar de dores e precisou receber atendimento médico.

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Sem condições de continuar na partida, Garro deixou o campo de maca e demonstrou abatimento ao chegar ao banco de reservas. O jogador foi substituído ainda na primeira etapa, aumentando as preocupações da comissão técnica de Clarence Seedorf.

Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Rodrigo Garro durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians terá Data Fifa para recuperar Garro

A pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa dará ao Corinthians um período de 13 dias entre o clássico contra o São Paulo e o próximo compromisso, diante do Botafogo. Durante esse intervalo, Garro seguirá em tratamento e será acompanhado pelo departamento médico.

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A possível ausência do argentino representa mais um problema para Seedorf, que terá de reorganizar a equipe para a reta final da competição. Além da situação do camisa 8, o treinador não poderá contar com Yuri Alberto, Matheus Pereira e André Ramalho, suspensos para a próxima rodada.

O Corinthians também terá de administrar a ausência do volante André, convocado para defender a Seleção Brasileira durante a Data Fifa. A diretoria alvinegra avalia solicitar a liberação do jogador para o confronto contra o Botafogo.

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