Corinthians se vê 'prejudicado' no caso Danilo e avalia pedir dispensa de André da Seleção

O Corinthians terá uma reunião nos próximos dias para definir se solicitará à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a dispensa do volante André da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro.

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A situação está relacionada ao volante Danilo, que sofreu uma lesão e não terá condições de participar dos próximos amistosos da equipe comandada por Carlo Ancelotti, contra Japão e Singapura.

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Internamente, o Corinthians entende que a liberação de André foi condicionada a uma situação de equivalência. Por isso, caso Danilo se recupere e tenha condições de atuar na retomada do Campeonato Brasileiro, o clube considera injusto ficar sem seu jogador durante o período.

O Corinthians enfrentará o Botafogo no dia 18 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o primeiro compromisso da equipe comandada por Clarence Seedorf após a Data Fifa e terá importância na luta do clube contra o rebaixamento.

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A informação foi publicada inicialmente pela Central do Timão e confirmada pelo Lance!.

Julio Cesar, gerente de futebol do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

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Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão