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Claus explica expulsões de Yuri Alberto e meia do Corinthians em clássico

Time de Clarence Seedorf teve dois jogadores expulsos na partida

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 12:13
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Árbitro em uniforme verde-limão conversa com jogadores de time listrado junto à linha lateral.
Matheus Pereira recebeu cartão vermelho direto após ignorar pedidos do árbitro Raphael Claus (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O árbitro Raphael Claus detalhou, na súmula da partida, os motivos das expulsões do atacante Yuri Alberto e do meia Matheus Pereira, ambos do Corinthians, durante o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com o documento, Yuri Alberto recebeu o cartão vermelho direto por uma entrada considerada violenta sobre Ferreira, atacante do São Paulo. Na avaliação da arbitragem, o jogador corintiano utilizou força excessiva na disputa e colocou em risco a integridade física do adversário.

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— Expulsei por cartão vermelho direto por atingir com as travas da chuteira, com força excessiva, a perna do seu adversário de número 11, sr. Aldemir Ferreira, provocando a torção de seu tornozelo e colocando sua integridade física em risco — escreveu Raphael Claus na súmula.

Entenda a expulsão de Matheus Pereira

Já a expulsão de Matheus Pereira aconteceu por um episódio de indisciplina. Segundo o relato de Raphael Claus, o meio-campista ignorou repetidas solicitações da arbitragem ao ser chamado para receber uma advertência. O árbitro também registrou que o jogador não atendeu ao pedido do próprio treinador, Clarence Seedorf.

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— Expulsei por cartão vermelho direto por ao ser chamado para uma advertência, o mesmo debochou e ignorou meus inúmeros pedidos, inclusive ao pedido do seu próprio treinador — relatou o árbitro.

Com as expulsões, Yuri Alberto e Matheus Pereira terão de cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians enfrentará o Botafogo. A equipe comandada por Clarence Seedorf também não contará com o zagueiro André Ramalho, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico.

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Árbitro mostra cartão vermelho a jogador do Corinthians em São Paulo x Corinthians.
Yuri Alberto foi expulso após entrada em Ferreirinha durante o clássico contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

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Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, Horário não confirmado: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, Horário não confirmado: Remo x Corinthians
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