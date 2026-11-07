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Corinthians pode ter até nove desfalques no retorno da Data Fifa

Suspensões, lesões e convocação complicam os planos de Clarence Seedorf

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/11/2026 06:00
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Grupo de jogadores do Corinthians treinando em campo, com uniforme marsala e shorts pretos.
Corinthians pode ter até nove desfalques para enfrentar o Botafogo no retorno da Data Fifa (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

O Corinthians terá problemas para administrar durante a Data Fifa de novembro. O técnico Clarence Seedorf pode ter até nove desfalques para o confronto contra o Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. Entre suspensões, lesões e convocação, o treinador terá que encontrar alternativas para montar a equipe.

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O cenário preocupa especialmente pela situação do clube na tabela de classificação. Na luta contra o rebaixamento, o Corinthians terá 13 dias entre o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), e o compromisso diante da equipe carioca.

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Três ausências já estão confirmadas por suspensão. O atacante Yuri Alberto e o meio-campista Matheus Pereira receberam cartões vermelhos no clássico, enquanto o zagueiro André Ramalho terá que cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Outro desfalque confirmado é o volante André, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura. O Corinthians solicitou à CBF a liberação do jogador, mas teve o pedido recusado.

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O departamento médico também representa uma preocupação. O meia Rodrigo Garro sofreu um trauma seguido de entorse no joelho direito durante o clássico. Exames realizados nesta quinta-feira (5) identificaram um estiramento no ligamento colateral medial. O argentino já iniciou tratamento e ainda não tem prazo confirmado para retornar aos gramados.

Além de Garro, o volante Raniele se recupera de uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito, enquanto Jesse Lingard, que sofreu fraturas na sexta e na sétima costelas, ainda não tem presença garantida no confronto.

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Outros dois atletas que permanecem no departamento médico são Zakaria Labyad e Kayke. Ambos sofreram lesões no ligamento cruzado anterior do joelho e não devem estar disponíveis para o compromisso contra o Botafogo.

Seedorf segurando bola de futebol branca, vestindo casaco preto com detalhes laranja.
Seedorf durante treino no Corinthains (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, Horário não confirmado: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, Horário não confirmado: Remo x Corinthians
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