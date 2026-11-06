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De esquecido à 'bola do jogo': Angileri recupera espaço no Corinthians

Lateral argentino ganha sequência como titular após mudança tática promovida por Seedorf

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/11/2026 07:00
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Fabrizio Angileri em campo, camisa listrada preta e branca com emblema do time, durante a partida.
Fabrizio Angileri foi titular nos últimos quatro jogos do Corinthians sob o comando de Clarence Seedorf (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri recuperou espaço no Corinthians desde a chegada do técnico Clarence Seedorf. O argentino foi titular nos últimos quatro jogos da equipe e ganhou uma nova oportunidade com a mudança no posicionamento de Matheus Bidu, que passou a atuar mais avançado, como ponta esquerda.

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A alteração promovida pelo treinador neerlandês abriu espaço para Angileri assumir a lateral esquerda, enquanto Bidu passou a desempenhar uma função mais ofensiva. A mudança também permitiu ao Corinthians explorar as características dos dois jogadores pelo mesmo setor do campo, sem precisar escolher apenas um deles para a formação titular.

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Antes da chegada do treinador neerlandês Clarence Seedorf, Angileri havia disputado apenas duas partidas em pouco mais de dois meses, contra Coritiba e Flamengo. Nos demais compromissos, o argentino permaneceu no banco de reservas, sem receber oportunidades. Com o novo comandante, porém, o cenário mudou. Em poucas semanas, o lateral superou o número de participações registrado durante o período anterior e voltou a ganhar sequência entre os titulares do Corinthians.

A sequência de partidas também foi acompanhada por uma evolução nos números individuais do argentino. Nos últimos quatro compromissos, Angileri distribuiu uma assistência, registrou média de 2,8 passes decisivos por jogo e alcançou 82% de aproveitamento nos passes. O lateral ainda teve média de um cruzamento certo por partida, com 22% de precisão nesse fundamento.

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Defensivamente, o jogador também apresentou números importantes. Foram, em média, 4,2 bolas recuperadas, 2,8 desarmes e 0,8 interceptações por confronto, além de seis duelos ganhos por jogo, com 59% de eficiência. O desempenho rendeu ao argentino nota média de 7,33 no Sofascore durante o período.

Angileri, jogador com camiseta listrada preta e branca nº 26, em campo durante partida de futebol.
Angileri teve atuação decisiva no clássico contra o São Paulo, ao evitar um gol na Vila Belmiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Angileri melhora desempenho e ganha confiança de Seedorf

Os números recentes superam as médias gerais do jogador na temporada. Em 2026, Angileri disputou 17 partidas, sendo 13 como titular, com um gol e uma assistência. No período, registrou médias de 1,1 passes decisivos, 2,9 bolas recuperadas e 1,9 desarmes por jogo, além de nota 7,05 no Sofascore.

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A importância do lateral também ficou evidente no clássico contra o São Paulo. Aos 30 minutos, após um contra-ataque do adversário, Bobadilla lançou Pedro Lima, que deixou Hugo Souza para trás e finalizou em direção ao gol. Angileri, porém, apareceu no momento decisivo e, com um carrinho, evitou que o Corinthians sofresse o gol.

— Estamos montando telenovelas aqui (risos). O Angileri foi fantástico neste momento, um metro faz diferença para não sofrer ou para marcar gols. Estou dando muito valor ao espírito do time, quando temos isso, a sorte também vira. O São Paulo teve uma chance clara, logo após ficarmos com dez. Naquele momento, tomamos um susto, a bola parou, o Hugo calculou ali, mas ainda bem que o Angileri estava lá pra gente — disse Seedorf após o jogo.

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Fabrizio Angileri destacou a postura do Corinthians e reforçou a confiança do elenco na luta contra o rebaixamento. O lateral também ressaltou a importância de manter o foco na reta final do Campeonato Brasileiro, já projetando o confronto diante do Botafogo.

— Foi um jogo de muita disputa. A gente sabia que tinha que ganhar, que tinha que fazer um bom jogo. O Corinthians está lutando até o final. Nunca dê o Corinthians como morto. Agora é pensar no Botafogo para fazer os três pontos — disse o lateral.

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