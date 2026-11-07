Por que Pedro Milans bebeu vinagre durante São Paulo x Corinthians?

O lateral Pedro Milans, do Corinthians, protagonizou uma cena curiosa durante o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro. Aos 32 minutos de partida, o jogador uruguaio ingeriu uma mistura de vinagre com água, armazenada em um pequeno saquinho, para tentar aliviar os efeitos de uma cãibra muscular.

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Segundo o Corinthians, a utilização da substância teve como objetivo reduzir o desconforto provocado pela contração involuntária do músculo. A prática, embora pouco conhecida entre os torcedores, tem sido estudada como uma alternativa para proporcionar alívio mais rápido aos atletas durante atividades físicas.

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Para entender os efeitos da substância no organismo, o Lance! conversou com Edson Santiago, fisioterapeuta com atuação em fisioterapia traumato-ortopédica, reabilitação esportiva e tratamento da dor crônica.

— Um estudo publicado com 39 atletas recreacionais analisou se a ingestão de bebidas como vinagre, canela, capsaina e gengibre ajudaria a inibir a contração involuntária. Os sintomas diminuíram mais rápido que a ingestão de água em apenas 1 minuto. Por exemplo: se beber água, demora 3 minutos para diminuir os sintomas; caso opte por outra solução, irá diminuir em 2 minutos a sensação de desconforto. O protocolo foi administrado após a cãibra instalada e em atletas recreacionais, e não em atletas de alta performance — explicou o especialista.

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Pedro Milans chamou atenção ao ingerir vinagre para aliviar uma cãibra durante o clássico (Foto: Digital Sports Press/Folhapress)

Como o vinagre pode aliviar as cãibras?

Diferentemente do que se poderia imaginar, o possível efeito do vinagre não está necessariamente relacionado à reposição de nutrientes ou à hidratação. Uma das hipóteses estudadas envolve a estimulação de receptores sensoriais presentes no sistema digestivo, que poderiam influenciar a resposta neuromuscular.

De acordo com Edson Santiago, o mecanismo ainda não é completamente compreendido pela ciência, e alguns cuidados precisam ser considerados antes da utilização da substância.

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— O efeito ainda não está totalmente esclarecido, porém, imaginasse que os receptores de potencial transitório detectam as mudanças de temperatura e sensação na boca, orofaringe, esôfago e estômago e, em teoria, afetam a resposta neural, diminuindo o desconforto. Deve-se observar se a pessoa tem alguma alergia, intolerância gastrointestinal e se é administrado menos que 100 mL — afirmou.

Apesar da possibilidade de alívio, o consumo de vinagre não substitui os procedimentos tradicionalmente utilizados para controlar as cãibras. O tratamento depende das condições do atleta e das possíveis causas do problema, que podem envolver fadiga muscular e alterações no equilíbrio de líquidos e eletrólitos.

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Entre as medidas indicadas por Edson Santiago estão o alongamento estático e suave, a reidratação com bebidas eletrolíticas e o repouso para a realização de procedimentos como crioterapia, massagem e liberação miofascial. O especialista também recomenda evitar produtos que contenham quinina, como a água tônica.