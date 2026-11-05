Corinthians: CBF esclarece caso Danilo e mantém André na Seleção Brasileira

O Corinthians recebeu um retorno da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possibilidade de manter André durante a Data Fifa de novembro. A preocupação do clube era que Danilo, do Botafogo, cortado da Seleção Brasileira por lesão, pudesse se recuperar e atuar contra o Timão no dia 18 de novembro. A entidade, no entanto, descartou essa possibilidade.

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O LANCE! apurou que a CBF informou ao Corinthians que, de acordo com a documentação e o boletim médico apresentados, Danilo não terá condições de atuar no confronto entre as equipes, marcado para o dia 18 de novembro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

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A consulta ocorreu porque o corte de um jogador da Seleção Brasileira não significa, necessariamente, que ele esteja impossibilitado de defender seu clube dias depois. Por isso, a diretoria corintiana buscou compreender a condição física de Danilo e os possíveis impactos de sua ausência na convocação.

Em relação a André, não houve qualquer alteração. O meio-campista do Corinthians permanece convocado e deverá se apresentar normalmente à Seleção Brasileira. Como o período está dentro da Data Fifa, a CBF tem autonomia para manter o jogador na lista do técnico Carlo Ancelotti.

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Dessa forma, o Corinthians não poderá contar com André, enquanto o Botafogo, conforme as informações médicas apresentadas à entidade, também ficará sem Danilo para o confronto pelo Campeonato Brasileiro.

Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Entenda o acordo entre Corinthians, Botafogo e CBF

A convocação de André, do Corinthians, e Danilo, do Botafogo, foi resultado de um entendimento entre os dois clubes e a CBF. Inicialmente, a entidade havia decidido não convocar jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, mas abriu uma exceção para os dois meio-campistas.

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O acordo considerava justamente o confronto entre Corinthians e Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro. Como a Seleção Brasileira estará em Singapura para disputar um amistoso, não haveria tempo hábil para o retorno dos atletas. Dessa forma, os clubes concordaram em ficar sem um volante cada para a partida.

A situação mudou após Danilo apresentar uma lesão e ser cortado da convocação do técnico Carlo Ancelotti. O volante chegou a treinar dois dias antes da partida contra o Atlético-MG. No entanto, o jogador voltou a sentir dores na coxa após a atividade e passou por exames, que identificaram uma lesão de grau dois.