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Vessoni detona Memphis após São Paulo x Corinthians: 'Não se toca'

Atacante teve novela polêmica para renovação de contrato

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/11/2026 12:14
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Jornalista criticou diretamente a permanência de Memphis no Timão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Jornalista criticou diretamente a permanência de Memphis no Timão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Corinthians, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (4), o jornalista e influenciador digital, Rodrigo Vessoni, compartilhou um vídeo nas suas redes sociais criticando a atuação de Memphis Depay durante o confronto Majestoso e a escolha da diretoria por renovar com o atleta.

O empate deu apenas um ponto para os dois lados. Pela frente do São Paulo, não foi tão prejudicial, já que se manteve na mesma posição no Brasileirão. Por outro lado, o Corinthians continua na zona de rebaixamento.

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Memphis abaixo em São Paulo x Corinthians

Para Vessoni, Memphis Depay "passou vergonha" com a atuação que teve na Vila Belmiro contra o Tricolor. O jornalista questionou diretamente seu papel em campo:

- O que foi Memphis Depay na Vila Belmiro? Muita gente fala que ele jogou mal; ele não jogou, aquilo não é jogar mal. Aquilo é passar vergonha. Passou vergonha na Vila Belmiro! Não é possível que ele não se toque do que ele está fazendo, com o comportamento que ele está. Tem muito jogador que joga mal, e está tudo bem. Mas o cara tem postura e dá a vida - disparou o comentarista.

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Para completar sua crítica, Vessoni questionou a renovação dele com o Timão. O especialista em futebol apontou que defendeu a permanência do atleta inicialmente, mas hoje não defende mais essa ideia:

- Sei que você está alucinado que ele renovou agora. A diretoria pipoca na época da renovação e volta atrás porque os torcedores queriam a renovação dele. Você, torcedor, que está com mais raiva do que nunca do Memphis, tem que deixar claro: "pedi a renovação dele, mas agora eu estou completamente arrependido". Está tudo certo - concluiu o jornalista.

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Vessoni criticou a atuação do camisa 10 durante São Paulo x Corinthians (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)
Vessoni criticou a atuação do camisa 10 durante São Paulo x Corinthians (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão?

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Primeiro tempo

O Corinthians foi superior ao São Paulo no primeiro tempo do clássico disputado na Vila Belmiro. Apesar da pressão inicial da equipe tricolor, o Timão cresceu ao longo da etapa, assumiu o controle da partida e criou as melhores oportunidades de gol.

A equipe comandada por Clarence Seedorf teve pelo menos duas chances claras de marcar, sendo uma delas com Yuri Alberto, que ficou de frente para o gol, mas não conseguiu aproveitar. Já o São Paulo, que começou tentando pressionar o adversário, perdeu espaço a partir da metade do primeiro tempo e viu o rival ganhar protagonismo no confronto.

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o São Paulo criou as melhores oportunidades, principalmente nos pés de Luciano e Pedro Lima, porém a falta de pontaria e um corte providencial de Angileri mantiveram o empate no placar. Na reta final, Yuri Alberto foi expulso após entrada dura em Ferreirinha. Inicialmente, Raphael Claus aplicou apenas o cartão amarelo, mas, após análise no monitor do VAR, alterou a decisão e exibiu o cartão vermelho direto.

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