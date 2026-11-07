Corinthians x Portuguesa: veja placar, quem marcou e os gols do jogo-treino

O Corinthians empatou por 2 a 2 com a Portuguesa em jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira (6), no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade fez parte da preparação da equipe durante a última Data Fifa da temporada. Os gols do Timão foram marcados pelo meia Matheus Pereira e pelo atacante Pedro Raul.

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O confronto foi disputado em dois tempos, sendo o primeiro de 40 minutos e o segundo de 30. A comissão técnica de Clarence Seedorf utilizou jogadores que não entraram em campo ou tiveram poucos minutos no empate contra o São Paulo, na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro.

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Enquanto parte do elenco participou do jogo-treino, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico realizaram uma programação diferente. O grupo iniciou o dia com atividades na academia e, posteriormente, foi ao gramado para exercícios de posse de bola.

O trabalho marcou o segundo dia de preparação do Corinthians durante a pausa do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica aproveita o período sem partidas oficiais para realizar ajustes na equipe antes da reta final da competição.

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O elenco alvinegro terá o fim de semana livre e voltará aos treinamentos na tarde de segunda-feira (9), novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

O próximo compromisso do Corinthians será no dia 18 de novembro, contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto será válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Romarinho visitou o CT do Corinthians e recebeu uma camisa do clube (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Romarinho recebe homenagem do Corinthians

O jogo-treino também proporcionou o reencontro de Romarinho com o Corinthians. Atualmente na Portuguesa, o atacante esteve no CT Dr. Joaquim Grava e recebeu uma camisa do Timão das mãos de Julio Cesar, gerente de futebol do clube.

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O jogador fez parte de um dos períodos mais vitoriosos da história alvinegra. Em 2012, integrou o elenco campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, além de participar das conquistas da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista, em 2013.

Romarinho ficou marcado especialmente pelo gol anotado contra o Boca Juniors, na Bombonera, no empate por 1 a 1 no jogo de ida da final da Libertadores de 2012. Na partida de volta, o Corinthians venceu por 2 a 0, no Pacaembu, e conquistou o título continental pela primeira vez.