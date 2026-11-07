Corinthians conhece datas e horários dos dois últimos jogos no Brasileirão
Equipe de Seedorf enfrentará Grêmio e Remo na reta final da competição
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, os horários e os locais das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. O Corinthians, que luta contra o rebaixamento, já conhece os detalhes dos confrontos contra Grêmio e Remo, que encerrarão sua participação na competição.
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Pela penúltima rodada, o Corinthians receberá o Grêmio no dia 29 de novembro, domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video e será o último compromisso do Timão diante de sua torcida nesta edição do torneio.
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Já na rodada final, a equipe comandada por Clarence Seedorf enfrentará o Remo no dia 2 de dezembro, quarta-feira, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). A CBF ainda não definiu a transmissão do confronto, que marcará o encerramento da campanha corintiana no Brasileirão.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.
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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.
Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, Horário não confirmado: Corinthians x Grêmio
- 02/12, Horário não confirmado: Remo x Corinthians
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