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Yuri Alberto é denunciado por expulsão e pode pegar punição pesada no STJD

Atacante será julgado por entrada em Ferreira e pode ficar fora do Brasileirão

PorGabriel CarvalhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 19:41
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Yuri Alberto foi expulso após entrada em
Yuri Alberto foi expulso após entrada em Ferreirinha durante o clássico contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O atacante Yuri Alberto pode desfalcar o Corinthians na reta final do Brasileirão Série A. O jogador foi denunciado no STJD pela expulsão no clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode pegar até 12 jogos de suspensão pela entrada em Ferreira.

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Yuri Alberto foi denunciado em dois artigos do CBJD: o 254, que fala em "praticar jogada violenta" e pode gerar suspensão de uma a seis partidas, e o 258, sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e que prevê suspensão de um a seis jogos. Neste segundo artigo também pode ser enquadrado o chute dado pelo atacante na bandeirinha de escanteio após a expulsão.

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O julgamento, na 5ª Comissão Disciplinar do STJD, está marcado para a próxima segunda-feira (9), às 10h (de Brasília). Pelo cartão vermelho, Yuri Alberto já é desfalque certo para o Corinthians na partida contra o Botafogo, na Neo Química Arena, no dia 18.

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Matheus Pereira também será julgado

Além de Yuri Alberto, o meia Matheus Pereira também será julgado pela expulsão no clássico com o São Paulo. O jogador também foi denunciado no 258, que fala "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e pode ser suspenso de uma a seis partidas.

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A expulsão de Matheus Pereira aconteceu por um episódio de indisciplina. Segundo o relato de Raphael Claus na súmula do clássico, o meio-campista ignorou repetidas solicitações da arbitragem ao ser chamado para receber uma advertência. O árbitro também registrou que o jogador não atendeu ao pedido do próprio treinador, Clarence Seedorf.

Além dos jogadores, o Corinthians também foi denunciado no artigo 191, inciso III, do CBJD, que fala em "deixar de seguir ou dificultar a aplicação de regras previstas no regulamento de uma competição esportiva". Na súmula da partida, Claus citou um atraso da equipe para voltar do intervalo.

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