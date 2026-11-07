Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão
A quatro rodadas do fim, dez clubes ainda brigam matematicamente pela permanência na Série A; veja os números
Se na parte de cima da tabela as equipes seguem na briga pelo título e por vaga na Libertadores, a ponta de baixo vive a disputa direta pela permanência. O Brasileirão 2026, se encontra na 35ª rodada e já tem um clube matematicamente rebaixado: a Chapecoense. No entanto, equipes como Remo e Grêmio continuam na luta contra a degola e lideram os percentuais de risco.
De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dez clubes ainda têm risco matemático de descenso para a Série B. Restam três vagas em aberto no Z-4, entre a 17ª e a 19ª colocação.
Remo e Grêmio lideram risco de rebaixamento
Remo e Grêmio, ocupantes da 19ª e da 18ª posição, com 29 e 37 pontos, respectivamente, encabeçam as probabilidades de queda. Do lado do Leão Azul, o clube aparece com 99,92% de chance de rebaixamento. Já o Tricolor Gaúcho atingiu a marca de 55,2%.
Paralelamente à Série A, o Imortal disputa a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e decide a classificação neste sábado (7), às 18h (de Brasília). Em função da prioridade ao torneio mata-mata, a equipe treinada por Renato Gaúcho atuou com reservas na 34ª rodada do Brasileirão e perdeu para o Flamengo por 3 a 0, na última quarta-feira (4), permanecendo na zona de descenso.
Outras sete equipes ainda têm risco de queda: Corinthians, Vitória, Internacional, Mirassol, Coritiba, Vasco e São Paulo. O Timão aparece como o terceiro clube mais ameaçado e, ao lado do Grêmio, é o único com risco superior a 50%, somando 51,1%.
Os demais concorrentes registram probabilidades abaixo dos 40%. O São Paulo, último da lista de ameaçados e com 44 pontos somados, tem risco praticamente nulo: apenas 0,005% de possibilidade matemática de descenso.
Chances de queda
Veja a tabela dos times que brigam para não cair
|POSIÇÃO
|TIME
|PG
|J
|V
|D
|E
10°
SÃO PAULO
44
34
12
14
8
11°
BOTAFOGO
42
34
11
14
9
12°
CORITIBA
42
34
11
14
9
13°
VASCO
41
34
11
14
8
14°
MIRASSOL
40
34
10
14
10
15°
VITÓRIA
38
34
10
16
8
16°
INTERNACIONAL
38
34
9
14
11
17°
CORINTHIANS
37
34
9
15
10
18°
GRÊMIO
37
34
9
15
10
19°
REMO
29
34
6
17
11
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