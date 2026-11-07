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Com Chapecoense já rebaixada, Remo e Grêmio lideram probabilidades de queda no Brasileirão

A quatro rodadas do fim, dez clubes ainda brigam matematicamente pela permanência na Série A; veja os números

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
07/11/2026 14:12
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Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)
Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Se na parte de cima da tabela as equipes seguem na briga pelo título e por vaga na Libertadores, a ponta de baixo vive a disputa direta pela permanência. O Brasileirão 2026, se encontra na 35ª rodada e já tem um clube matematicamente rebaixado: a Chapecoense. No entanto, equipes como Remo e Grêmio continuam na luta contra a degola e lideram os percentuais de risco.

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dez clubes ainda têm risco matemático de descenso para a Série B. Restam três vagas em aberto no Z-4, entre a 17ª e a 19ª colocação.

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Remo e Grêmio lideram risco de rebaixamento

Remo e Grêmio, ocupantes da 19ª e da 18ª posição, com 29 e 37 pontos, respectivamente, encabeçam as probabilidades de queda. Do lado do Leão Azul, o clube aparece com 99,92% de chance de rebaixamento. Já o Tricolor Gaúcho atingiu a marca de 55,2%.

Paralelamente à Série A, o Imortal disputa a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e decide a classificação neste sábado (7), às 18h (de Brasília). Em função da prioridade ao torneio mata-mata, a equipe treinada por Renato Gaúcho atuou com reservas na 34ª rodada do Brasileirão e perdeu para o Flamengo por 3 a 0, na última quarta-feira (4), permanecendo na zona de descenso.

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Outras sete equipes ainda têm risco de queda: Corinthians, Vitória, Internacional, Mirassol, Coritiba, Vasco e São Paulo. O Timão aparece como o terceiro clube mais ameaçado e, ao lado do Grêmio, é o único com risco superior a 50%, somando 51,1%.

Os demais concorrentes registram probabilidades abaixo dos 40%. O São Paulo, último da lista de ameaçados e com 44 pontos somados, tem risco praticamente nulo: apenas 0,005% de possibilidade matemática de descenso.

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Chances de queda

Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026
Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026 - (Foto: Arte Lance! / Gemini)

Veja a tabela dos times que brigam para não cair

POSIÇÃOTIMEPGJVDE

10°

SÃO PAULO

44

34

12

14

8

11°

BOTAFOGO

42

34

11

14

9

12°

CORITIBA

42

34

11

14

9

13°

VASCO

41

34

11

14

8

14°

MIRASSOL

40

34

10

14

10

15°

VITÓRIA

38

34

10

16

8

16°

INTERNACIONAL

38

34

9

14

11

17°

CORINTHIANS

37

34

9

15

10

18°

GRÊMIO

37

34

9

15

10

19°

REMO

29

34

6

17

11

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