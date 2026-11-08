Chances de rebaixamento do Corinthians passam de 50%

O Corinthians viu suas chances de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro aumentarem após a 34º rodada. Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda, que era de 42,7%, subiu para 51,1%, um crescimento de 8,4 pontos percentuais.

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O aumento ocorreu após o empate com o São Paulo, na quarta-feira (4), na Vila Belmiro, e as vitórias de Internacional e Mirassol, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A combinação dos resultados ampliou a pressão sobre o time comandado pelo técnico Clarence Seedorf.

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Entre os clubes que aparecem com maior risco de queda no levantamento, o Corinthians ocupa a quarta posição, atrás de Chapecoense (100%), Remo (99,92%) e Grêmio (55,2%). O índice atual representa mais da metade das possibilidades calculadas pelo modelo estatístico da UFMG.

Equipe comandada por Clarence Seedorf tenta se afastar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Corinthians segue pressionado na reta final do Brasileirão

A vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0, havia dado um respiro ao Corinthians. Na ocasião, o clube encerrou uma sequência de dez partidas sem vencer e conseguiu reduzir o risco de rebaixamento. No entanto, os resultados seguintes voltaram a complicar a situação alvinegra.

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A próxima partida do Corinthians será contra o Botafogo, no dia 18 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena. O confronto ganha importância diante da necessidade de somar pontos para tentar se afastar das últimas posições da tabela.

Veja as chances de rebaixamento, segundo a UFMG

Gráfico com as chances de rebaixamento de cada clube (Foto: Lance!/ChatGPT)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão