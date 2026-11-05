Seedorf perde dois titulares do Corinthians para enfrentar o Botafogo

O Corinthians terá três desfalques confirmados para o confronto contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto, o meio-campista Matheus Pereira e o zagueiro André Ramalho estão suspensos e não poderão atuar na próxima rodada da competição.

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Yuri Alberto e Matheus Pereira receberam cartões vermelhos durante o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro. Com as expulsões, os dois jogadores terão que cumprir suspensão automática diante da equipe carioca.

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Já André Ramalho recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e também será ausência na equipe comandada pelo técnico Clarence Seedorf. Com isso, o treinador precisará promover mudanças tanto no sistema defensivo quanto no setor ofensivo.

Além dos três desfalques confirmados, o Corinthians ainda vive um cenário de incerteza em relação ao meio-campista Rodrigo Garro. O argentino deixou o clássico contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, após sentir dores no joelho direito durante uma dividida no meio-campo.

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O jogador precisou deixar o gramado de maca e será submetido a exames médicos para avaliar a gravidade da lesão. A situação preocupa a comissão técnica, que aguarda os resultados para saber se poderá contar com o argentino no confronto diante do Botafogo.

Clarence Seedorf terá que promover mudanças na equipe após a Data Fifa por conta dos desfalques (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão