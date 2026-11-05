O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, será submetido a exames médicos após sofrer uma entorse no joelho direito durante o clássico contra o São Paulo, disputado nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, durante uma dividida com Djhordney, meio-campista do São Paulo. O argentino permaneceu no gramado por alguns instantes, mas, após a paralisação da partida, recebeu atendimento médico e precisou deixar o campo de maca, demonstrando dores no joelho.

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Após o confronto, o técnico Clarence Seedorf comentou a situação do jogador e demonstrou tranquilidade em relação à lesão. O treinador explicou que o clube aguarda uma avaliação mais detalhada para determinar a gravidade do problema.

— Não tem muita preocupação. Amanhã vamos ter mais certeza sobre o que é exatamente, teremos informações mais corretas — disse o treinador.

Rodrigo Garro deixou o gramado de maca ainda no primeiro tempo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão