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Corinthians: Rodrigo Garro passará por exames após sofrer entorse no clássico

Meio-campista deixou o gramado de maca e virou dúvida no Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 10:00
Atualizado há 1 minutos
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Garro, jogador de uniforme listrado preto e branco, corre em campo com patrocínio Shopee, número 11.
Rodrigo Garro sofreu uma entorse no joelho direito durante o clássico contra o São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, será submetido a exames médicos após sofrer uma entorse no joelho direito durante o clássico contra o São Paulo, disputado nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, durante uma dividida com Djhordney, meio-campista do São Paulo. O argentino permaneceu no gramado por alguns instantes, mas, após a paralisação da partida, recebeu atendimento médico e precisou deixar o campo de maca, demonstrando dores no joelho.

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Após o confronto, o técnico Clarence Seedorf comentou a situação do jogador e demonstrou tranquilidade em relação à lesão. O treinador explicou que o clube aguarda uma avaliação mais detalhada para determinar a gravidade do problema.

— Não tem muita preocupação. Amanhã vamos ter mais certeza sobre o que é exatamente, teremos informações mais corretas — disse o treinador.

Rodrigo Garro em duelo com jogador adversário durante partida de futebol sob chuva.
Rodrigo Garro deixou o gramado de maca ainda no primeiro tempo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, Horário não confirmado: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, Horário não confirmado: Remo x Corinthians
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