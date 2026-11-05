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STJD pede imagens e Yuri Alberto pode sofrer nova punição

Atacante do Corinthians corre risco de pegar gancho após expulsão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 17:35
Atualizado há 1 minutos
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Yuri Alberto, jogador de camisa listrada preta e branca, recebe cartão vermelho de árbitro durante a partida.
Yuri Alberto pode receber nova punição após expulsão no clássico contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a expulsão no clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da entrada que resultou no cartão vermelho, o jogador também pode responder por um chute na bandeirinha de escanteio.

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Segundo informações publicadas pelo Uol, o STJD já solicitou as imagens dos episódios para analisar a conduta do atacante. Até o momento, Yuri Alberto não foi denunciado formalmente, mas existe a possibilidade de abertura de um processo disciplinar que resulte em suspensão.

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A entrada que provocou a expulsão pode ser enquadrada em diferentes artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 250, referente à prática de ato desleal ou hostil durante a partida, prevê suspensão de uma a três partidas. Já o artigo 254, relacionado à prática de jogada violenta, estabelece punição de uma a seis partidas.

Outra possibilidade é o enquadramento no artigo 258, que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva, com previsão de suspensão de uma a seis partidas. O mesmo dispositivo também pode ser utilizado na análise do chute dado pelo atacante na bandeirinha de escanteio.

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Yuri Alberto do Corinthians durante partida, com uniforme listrado preto e branco sob chuva.
Yuri Alberto teve sua conduta analisada pelo STJD após episódios na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O que diz a súmula sobre a expulsão de Yuri Alberto?

O árbitro Raphael Claus detalhou na súmula os motivos que levaram à expulsão de Yuri Alberto durante o clássico. Segundo o documento, o atacante recebeu o cartão vermelho direto após uma entrada considerada violenta sobre Ferreirinha, do São Paulo.

Na avaliação da arbitragem, o jogador do Corinthians utilizou força excessiva na disputa de bola e colocou em risco a integridade física do adversário.

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— Expulsei por cartão vermelho direto por atingir com as travas da chuteira, com força excessiva, a perna do seu adversário de número 11, sr. Aldemir Ferreira, provocando a torção de seu tornozelo e colocando sua integridade física em risco — escreveu Raphael Claus na súmula.

Independentemente de uma eventual denúncia ao STJD, Yuri Alberto já terá que cumprir a suspensão automática pelo cartão vermelho. Com isso, o atacante será desfalque do Corinthians no confronto contra o Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

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