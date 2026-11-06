A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada, com datas e horários, das duas últimas rodadas do Brasileirão. A 37ª será realizada nos dias 24, 26, 27, 28 e 29 de novembro. A 38ª e derradeira rodada terá os dez jogos no mesmo horário: às 21h30 (de Brasília), no dia 2 de dezembro. Confira os detalhes:

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

37ª rodada

Terça-feira (24/11)

18h: Chapecoense x Palmeiras, na Arena Condá, em Chapecó (SC)

Quinta-feira (26/11)

20h: São Paulo x Remo, no Morumbis, em São Paulo (SP)

Sexta-feira (27/11)

20h: Fluminense x Cruzeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado (28/11)

21h: Botafogo x Bahia, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Domingo (29/11)

16h: Coritiba x Flamengo, no Couto Pereira, em Curitiba (PR) 16h: Vitória x Santos, no Barradão, em Salvador (BA) 18h30: Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP) 18h30: Mirassol x Athletico-PR, no Maião, em Mirassol (SP) 18h30: Internacional x Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) 19h30: Atlético-MG x Vasco, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

38ª rodada

Quarta-feira (02/12)

21h30: Flamengo x Chapecoense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 21h30: Vasco x Vitória, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) 21h30: Santos x Botafogo, na Vila Belmiro, em Santos (SP) 21h30: Palmeiras x Coritiba, no Nubank Parque, em São Paulo (SP) 21h30: Red Bull Bragantino x Fluminense, no Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) 21h30: Cruzeiro x Internacional, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) 21h30: Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) 21h30: Athletico-PR x São Paulo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR) 21h30: Bahia x Atlético-MG, na Fonte Nova, em Salvador (BA) 21h30: Remo x Corinthians, no Mangueirão, em Belém (PA)

Clubes apreensivos com a Data Fifa

A Data Fifa de novembro acontece entre 9 e 17 de novembro, marcando a última pausa para seleções de 2026. Na reta final do Brasileirão, a convocação causa apreensão entre os clubes com interesses na parte de cima e de baixo da tabela. No total, 14 jogadores foram convocados por suas respectivas seleções.

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Como Flamengo, líder da competição, e Palmeiras, segundo colocado, estão na corrida pelo título, a CBF concordou em não convocar jogadores dos dois clubes. Em compensação, os estrangeiros não escaparam. O Brasilerão será retomado no dia 14 de novembro com o duelo entre Mirassol e Atlético-MG, pela 35ª rodada. Os demais jogos serão disputados entre os 18 e 19. Agora confira a lista de convocados que atuam no país:

Palmeiras: Piquerez (Uruguai), Jhon Arias (Colômbia), Agustín Giay e Flaco López (Argentina)

Flamengo: Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai)

Fluminense: Canobbio (Uruguai)

Athletico-PR: Arthur Dias

Botafogo: Danilo (Brasil) *cortado por lesão

Corinthians: André Luiz (Brasil)

Coritiba: Pedro Morisco (Brasil)

Cruzeiro: Jonathan Jesus (Brasil)