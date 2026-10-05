O Corinthians vai ao Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, com a missão de vencer o Internacional e afastar a má fase no Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, a equipe terá de alcançar um resultado que se tornou raro nos últimos anos: superar o adversário como visitante.

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A última vitória do Corinthians sobre o Internacional no Beira-Rio aconteceu em julho de 2016, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe comandada por Cristóvão Borges venceu por 1 a 0, com gol de Elias. O resultado levou o time paulista às primeiras colocações da competição.

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Do outro lado, o Internacional, então dirigido por Paulo Roberto Falcão, ampliou a crise com o resultado e chegou a nove partidas consecutivas sem vencer. A equipe gaúcha entrou em campo com Marcelo Lomba, Ernando, Paulão, Leandro Almeida, Artur, Anselmo, Fabinho, Seijas, Valdívia, Vitinho e Ariel.

O Corinthians, por sua vez, iniciou aquela partida com Cássio, Fagner, Yago, Balbuena, Uendel, Bruno Henrique, Elias, Romero, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e André. Desde aquele triunfo, vencer o Internacional no Beira-Rio passou a ser um desafio para a equipe paulista.

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O retrospecto dos últimos dez confrontos mostra a dificuldade do Corinthians diante do Internacional. Nesse período, a equipe paulista não conseguiu vencer: foram sete empates e três triunfos do time gaúcho. O aproveitamento corintiano foi de 23,3%, contra 53,3% do adversário.

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O equilíbrio aparece também no número de gols marcados. O Corinthians balançou as redes nove vezes nos dez jogos, enquanto o Internacional anotou 13 gols.

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Uma dessas partidas aconteceu neste ano, quando Corinthians e Internacional se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o time gaúcho venceu por 2 a 0, com gols de Alan Patrick e Matheus.

O resultado deu vantagem ao Internacional no confronto e deixou o Corinthians em situação desfavorável na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

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Resultados dos últimos 10 anos

Internacional 1 x 1 Corinthians — Copa do Brasil 2017 — 4ª fase

Internacional 2 x 1 Corinthians — Brasileirão 2018 — 7ª rodada

Internacional 0 x 0 Corinthians — Brasileirão 2019 — 14ª rodada

Internacional 0 x 0 Corinthians — Brasileirão 2020 — 38ª rodada

Internacional 2 x 2 Corinthians — Brasileirão 2021 — 28ª rodada

Internacional 2 x 2 Corinthians — Brasileirão 2022 — 6ª rodada

Internacional 2 x 2 Corinthians — Brasileirão 2023 — 18ª rodada

Internacional 1 x 0 Corinthians — Brasileirão 2024 — 10ª rodada

Internacional 1 x 1 Corinthians — Brasileirão 2025 — 26ª rodada

Internacional 2 x 0 Corinthians — Copa do Brasil 2026 — oitavas de final

Somando todas as competições em toda a história, o Corinthians enfrentou o Internacional 45 vezes como visitante. O retrospecto aponta sete vitórias da equipe paulista, 23 empates e 15 triunfos do time gaúcho. O aproveitamento corintiano é de 32,6%, enquanto o adversário registra 50,4%.

Nos gols, o Internacional também leva vantagem no confronto. O Corinthians marcou 41 vezes atuando como visitante, enquanto a equipe gaúcha balançou as redes em 56 oportunidades.

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Pela Copa do Brasil deste ano, o Internacional venceu o Corinthians no Beira-Rio (Foto: Divulgação/Internacional)

Internacional e Corinthians em crise

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.

A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.

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O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.