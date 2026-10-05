O Corinthians terá um confronto decisivo diante do Internacional na quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com André Carrillo.

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O meia terá um compromisso pela seleção do Peru nesta terça-feira (6), às 20h45, em Miami, nos Estados Unidos, em amistoso contra a Colômbia. Com isso, não haverá tempo hábil para o retorno ao Brasil. Assim, a tendência é que o peruano desfalque o Timão.

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André Carrillo vinha sendo titular do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz. O meia foi titular contra Cruzeiro, Rosario Central, Coritiba, Chapecoense e duas vezes diante do Estudiantes, mas não enfrentou o Fluminense por conta de um edema muscular na posterior da coxa esquerda.

Por outro lado, o comandante do Timão edve contar com reforços: A expectativa é que o trio formado por Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon se apresente pela manhã desta terça-feira (4), de olho no confronto contra o Internacional.

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Os três jogadores vinham treinando e atuando pela Seleção Brasileira. Por isso, a expectativa é que já participem da atividade com os comandados de Fernando Diniz e estejam à disposição para o próximo compromisso do Timão.

André Carrillo vinha sendo titular do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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