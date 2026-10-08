O Corinthians anunciou a saída do técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (7) e buscará um substituto no mercado. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou dez treinadores que estão sem clube e poderiam pintar no Timão. Confira e, ao final, escolha o seu candidato preferido!

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Olheiro Lance!: quem poderia assumir o Corinthians?

Carlos Tévez

Idade: 42 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Talleres (2025-2026)

Títulos de expressão: -

Carlos Tévez, ex-jogador do Corinthians, começou a carreira de treinador em 2022 e já passou por três clubes argentinos (Foto: Divulgação / Talleres)

Eduardo Coudet

Idade: 52 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: River Plate (2026)

Títulos de expressão: Campeonato Argentino (2019)

Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro, teve trabalho com começo bom e final ruim à frente do River Plate (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Luís Castro

Idade: 65 anos

Nacionalidade: português

Último trabalho: Grêmio (2026)

Títulos de expressão: Campeonato Ucraniano (2020)

Luís Castro não repetiu o bom trabalho conduzido no Botafogo em sua passagem pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Luis Zubeldía

Idade: 45 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Fluminense (2025-2026)

Títulos de expressão: Copa Sul-Americana (2023) e Campeonato Equatoriano (2023)

Luis Zubeldía fez trabalhos de bons e maus momentos no futebol brasileiro, primeiro no São Paulo e depois no Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Jorge Sampaoli

Idade: 66 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Talleres (2026)

Títulos de expressão: Copa América (2015), Campeonato Chileno (2011 e 2012) e Copa Sul-Americana (2011)

Jorge Sampaoli, também velho conhecido do futebol brasileiro, teve rápida passagem pelo Talleres este ano (Foto: Divulgação / Talleres)

Juan Pablo Vojvoda

Idade: 51 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Racing (2026)

Títulos de expressão: Copa do Nordeste (2022 e 2024)

Vojvoda ainda não conseguiu repetir o sucesso do trabalho longevo no Fortaleza (Foto: Divulgação / Racing)

Ramón Díaz

Idade: 67 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Internacional (2025)

Títulos de expressão: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)

Ramón Díaz ao lado de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, passou pelo Corinthians entre 2024 e 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Ramon Menezes

Idade: 54 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: Seleção Brasileira Sub-20 (2022-2025)

Títulos de expressão: Sul-Americano Sub-20 (2023 e 2025)

Ramon Menezes ficou mais de três anos no comando da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Roger Machado

Idade: 51 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: São Paulo (2026)

Títulos de expressão: -

Roger Machado teve trabalho de apenas 16 partidas à frente do São Paulo (Foto: Luiz Erbes / AGIF / Folhapress)

Sylvinho

Idade: 52 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: Albânia (2023-2026)

Títulos de expressão: -

Sylvinho comandou a seleção da Albânia nos últimos anos; depois de passagem sem sucesso pelo Corinthians, brasileiro fez ótimo trabalho na Europa (Foto: Michal Cizek / AFP)

➡️ Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Diniz demitido do Corinthians

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, a sétima consecutiva no Brasileirão. Antes, o time também foi eliminado da Libertadores pelo Estudiantes. O treinador encerrou a sua passagem pelo Parque São Jorge com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates, 12 derrotas e 47% de aproveitamento.

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"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", escreveu o clube.