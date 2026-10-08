Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Corinthians
Timão demitiu o técnico Fernando Diniz na noite desta quarta-feira (7)
O Corinthians anunciou a saída do técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (7) e buscará um substituto no mercado. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou dez treinadores que estão sem clube e poderiam pintar no Timão. Confira e, ao final, escolha o seu candidato preferido!
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Olheiro Lance!: quem poderia assumir o Corinthians?
Carlos Tévez
- Idade: 42 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Talleres (2025-2026)
- Títulos de expressão: -
Eduardo Coudet
- Idade: 52 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: River Plate (2026)
- Títulos de expressão: Campeonato Argentino (2019)
Luís Castro
- Idade: 65 anos
- Nacionalidade: português
- Último trabalho: Grêmio (2026)
- Títulos de expressão: Campeonato Ucraniano (2020)
Luis Zubeldía
- Idade: 45 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Fluminense (2025-2026)
- Títulos de expressão: Copa Sul-Americana (2023) e Campeonato Equatoriano (2023)
Jorge Sampaoli
- Idade: 66 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Talleres (2026)
- Títulos de expressão: Copa América (2015), Campeonato Chileno (2011 e 2012) e Copa Sul-Americana (2011)
Juan Pablo Vojvoda
- Idade: 51 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Racing (2026)
- Títulos de expressão: Copa do Nordeste (2022 e 2024)
Ramón Díaz
- Idade: 67 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Internacional (2025)
- Títulos de expressão: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)
Ramon Menezes
- Idade: 54 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: Seleção Brasileira Sub-20 (2022-2025)
- Títulos de expressão: Sul-Americano Sub-20 (2023 e 2025)
Roger Machado
- Idade: 51 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: São Paulo (2026)
- Títulos de expressão: -
Sylvinho
- Idade: 52 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: Albânia (2023-2026)
- Títulos de expressão: -
➡️ Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão
Diniz demitido do Corinthians
O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, a sétima consecutiva no Brasileirão. Antes, o time também foi eliminado da Libertadores pelo Estudiantes. O treinador encerrou a sua passagem pelo Parque São Jorge com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates, 12 derrotas e 47% de aproveitamento.
"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", escreveu o clube.
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