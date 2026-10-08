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Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Corinthians

Timão demitiu o técnico Fernando Diniz na noite desta quarta-feira (7)

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 14:22
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Fernando Diniz foi demitido do Corinthians após sequência de derrotas
Fernando Diniz foi demitido do Corinthians após sequência de derrotas (Foto: Roberto Vinicius / AGIF / Folhapress)

O Corinthians anunciou a saída do técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (7) e buscará um substituto no mercado. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou dez treinadores que estão sem clube e poderiam pintar no Timão. Confira e, ao final, escolha o seu candidato preferido!

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Olheiro Lance!: quem poderia assumir o Corinthians?

Carlos Tévez

  • Idade: 42 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: Talleres (2025-2026)
  • Títulos de expressão: -
Carlos Tévez em treino do Talleres na Argentina
Carlos Tévez, ex-jogador do Corinthians, começou a carreira de treinador em 2022 e já passou por três clubes argentinos (Foto: Divulgação / Talleres)

Eduardo Coudet

  • Idade: 52 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: River Plate (2026)
  • Títulos de expressão: Campeonato Argentino (2019)
Eduardo Coudet, técnico do River Plate, aplaude antes de jogo contra o Rosário Central
Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro, teve trabalho com começo bom e final ruim à frente do River Plate (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Luís Castro

  • Idade: 65 anos
  • Nacionalidade: português
  • Último trabalho: Grêmio (2026)
  • Títulos de expressão: Campeonato Ucraniano (2020)
Luís Castro Fluminense Grêmio Série A 2026
Luís Castro não repetiu o bom trabalho conduzido no Botafogo em sua passagem pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Luis Zubeldía

  • Idade: 45 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: Fluminense (2025-2026)
  • Títulos de expressão: Copa Sul-Americana (2023) e Campeonato Equatoriano (2023)
Luis Zubeldía em pé com braços para trás em frente ao banco do Fluminense em duelo com o Vasco
Luis Zubeldía fez trabalhos de bons e maus momentos no futebol brasileiro, primeiro no São Paulo e depois no Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Jorge Sampaoli

  • Idade: 66 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: Talleres (2026)
  • Títulos de expressão: Copa América (2015), Campeonato Chileno (2011 e 2012) e Copa Sul-Americana (2011)
Jorge Sampaoli comanda treino no Talleres ao lado de membros da comissão técnica
Jorge Sampaoli, também velho conhecido do futebol brasileiro, teve rápida passagem pelo Talleres este ano (Foto: Divulgação / Talleres)

Juan Pablo Vojvoda

  • Idade: 51 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: Racing (2026)
  • Títulos de expressão: Copa do Nordeste (2022 e 2024)
Vojvoda foi demitido após confronto contra o Boca (Foto: Divulgação)
Vojvoda ainda não conseguiu repetir o sucesso do trabalho longevo no Fortaleza (Foto: Divulgação / Racing)

Ramón Díaz

  • Idade: 67 anos
  • Nacionalidade: argentino
  • Último trabalho: Internacional (2025)
  • Títulos de expressão: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)
Ramón Díaz ao lado de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, em duelo do Corinthians com o Flamengo
Ramón Díaz ao lado de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, passou pelo Corinthians entre 2024 e 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Ramon Menezes

  • Idade: 54 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Último trabalho: Seleção Brasileira Sub-20 (2022-2025)
  • Títulos de expressão: Sul-Americano Sub-20 (2023 e 2025)
Ramon Menezes comanda treino da Seleção Brasileira Sub-20
Ramon Menezes ficou mais de três anos no comando da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Roger Machado

  • Idade: 51 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Último trabalho: São Paulo (2026)
  • Títulos de expressão: -
Roger Machado à beira do campo em seu último jogo pelo São Paulo, válido pela Copa do Brasil
Roger Machado teve trabalho de apenas 16 partidas à frente do São Paulo (Foto: Luiz Erbes / AGIF / Folhapress)

Sylvinho

  • Idade: 52 anos
  • Nacionalidade: brasileiro
  • Último trabalho: Albânia (2023-2026)
  • Títulos de expressão: -
Sylvinho em Georgia 0x1 Albânia pela Liga das Nações
Sylvinho comandou a seleção da Albânia nos últimos anos; depois de passagem sem sucesso pelo Corinthians, brasileiro fez ótimo trabalho na Europa (Foto: Michal Cizek / AFP)

➡️ Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Diniz demitido do Corinthians

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, a sétima consecutiva no Brasileirão. Antes, o time também foi eliminado da Libertadores pelo Estudiantes. O treinador encerrou a sua passagem pelo Parque São Jorge com 33 partidas, 13 vitórias, oito empates, 12 derrotas e 47% de aproveitamento.

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"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", escreveu o clube.

Você escolhe: quem seria o seu nome ideal?

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