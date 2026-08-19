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Memphis é relacionado para Corinthians x Rosario Central

Camisa 10 não entra em campo pelo Timão desde maio

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
19/08/2026 20:44
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Memphis Depay durante treino no Corinthians
Memphis Depay durante treino individualizado no CT Joaquim Grava (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O meia-atacante Memphis Depay foi relacionado pelo Corinthians para a partida contra o Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O duelo vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores

Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Com a publicação do nome do jogador no BID, a decisão de utilizá-lo fica a cargo do técnico Fernando Diniz.

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Memphis esteve em campo pela última vez na disputa da Copa do Mundo, no dia 25 de junho, na partida entre Países Baixos e Tunísia. Na ocasião, o jogador disputou pouco mais de 10 minutos.

Pelo Corinthians, a última atuação de Memphis durante os 90 minutos foi no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. O camisa 10 ainda esteve em campo na partida contra o Platense, no dia 27 de maio, na Neo Química Arena, mas atuou apenas no primeiro tempo. Na sequência, o jogador viajou para disputar a Copa do Mundo.

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Últimos jogos de Memphis

  1. 15/03/2026 - Santos 1x1 Corinthians - 90 minutos em campo
  2. 22/03/2026 - Corinthians 1x1 Flamengo - 22 minutos em campo
  3. 24/05/2026 - Corinthians 1x0 Atlético Mineiro - 29 minutos em campo
  4. 27/05/2026 - Corinthians 0x2 Platense - 45 minutos em campo
  5. 03/06/2026 - Holanda 0x1 Argélia - 45 minutos em campo
  6. 14/06/2026 - Holanda 2x2 Japão - 20 minutos em campo
  7. 20/06/2026 - Suécia 5x1 Holanda - 18 minutos em campo
  8. 25/06/2026 - Tunísia 1x3 Holanda - 13 minutos em campo

Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00
Memphis e Diniz durante atividade
Memphis Depay e Fernando Diniz durante treinamento (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Histórico do confronto entre Rosario x Corinthians

Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois jogos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

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