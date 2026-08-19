Memphis Depay busca protagonismo inédito na Libertadores pelo Corinthians Atacante retorna ao torneio continental após renovar contrato

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Memphis Depay terá uma nova oportunidade de ser protagonista pelo Corinthians na Libertadores. Após renovar o contrato com o clube, o atacante estará à disposição para o confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da competição continental.

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O neerlandês disputou cinco partidas de Libertadores pelo Corinthians, todas como titular, mas ainda não conseguiu alcançar um protagonismo em números na competição. Memphis soma duas assistências no torneio, enquanto busca marcar seu primeiro gol pelo clube na principal competição continental sul-americana.

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Os números mostram que o atacante tem participado das ações ofensivas, mas ainda pode melhorar sua produção. Memphis registra média de 2,4 finalizações por jogo, sendo 1,2 no gol, além de 1,0 passe decisivo e 0,2 grandes chances criadas por partida. A nota média no SofaScore é de 6,96.

A trajetória de Memphis na Libertadores pelo Corinthians começou em 2025, com os dois confrontos contra a Universidad Central. Na sequência, o atacante foi titular nas duas partidas diante do Barcelona. Já nesta temporada, disputou apenas o duelo contra o Platense, que terminou com vitória argentina por 2 a 0.

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Agora, diante do Rosario Central, Memphis terá pela frente seu sexto compromisso pelo Corinthians na Libertadores. Além de voltar a atuar na competição após a renovação contratual, o atacante busca aumentar sua participação ofensiva e transformar as oportunidades criadas em números mais expressivos.

Com o empate sem gols no primeiro confronto, o Corinthians precisa de uma atuação mais eficiente no setor ofensivo para avançar. Neste cenário, Memphis aparece como uma das principais opções de Fernando Diniz para mudar o panorama da partida e, pela primeira vez, assumir um papel de destaque na Libertadores com a camisa alvinegra.

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Memphis Depay — Libertadores

5 jogos (5 titular) 2 assistências 186 mins p/ participar de gol 1.0 passes decisivos por jogo 0.2 grandes chances criadas por jogo 1.0 dribles certos por jogo (45% de acerto) 2.4 finalizações por jogo (1.2 no gol) 0.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.96

Jogos

UCV 1x1 Corinthians - 2025

Corinthians 3x2 UCV - 2025

Barcelona 3x0 Corinthians - 2025

Corinthians 2x0 Barcelona - 2025

Corinthians 0x2 Platense - 2026

Memphis em Libertadores (Foto: Lance!/ChatGPT)

Renovação com o Corinthians

O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028.

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O acordo foi anunciado semanas depois de o clube divulgar uma nota informando que o jogador não teria o contrato renovado. Após as conversas serem retomadas e com a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo foi estendido.

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Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, marcou 20 gols e foi peça importante nas últimas três conquistas da equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, quando anotou o gol do título diante do Vasco, no Maracanã, e a Supercopa Rei de 2026.

Corinthians oficializa novo contrato de Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Durante sua passagem pelo Corinthians, Memphis também se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção dos Países Baixos, com 55 gols e 37 assistências.

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— Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz — disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.

Memphis Depay pelo Corinthians

1 . 79 jogos (62 titular) 2 . 5436 minutos jogados (68 mins por jogo) 3 . 20 gols 4 . 15 assistências 5 . 155 mins p/ participar de gol 6 . 161 finalizações (68 no gol) no total 7 . 2.0 finalizações por jogo 8 . 8.1 finalizações p/ marcar gol 9 . 30% conversão de chances claras 10 . 22 grandes chances criadas 11 . 1.4 passe decisivo por jogo 12 . 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 13 . 37% eficiência nos duelos 14 . 1.0 faltas sofridas por jogo 15 . 1 pênalti sofrido 16 . Nota Sofascore 7.00

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