Seedorf destaca nova postura do Corinthians e avalia Memphis
Treinador elogia atuação coletiva e admite surpresa com condição física do atacante
O técnico Clarence Seedorf valorizou a atuação coletiva do Corinthians após a vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o neerlandês destacou o trabalho realizado durante os treinamentos e elogiou o desempenho físico de Memphis Depay.
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Apesar do protagonismo de alguns jogadores na goleada, Seedorf evitou individualizar os méritos da vitória. O treinador ressaltou a participação de todo o elenco, incluindo os atletas que começaram no banco de reservas, e afirmou que o resultado refletiu a preparação da equipe nos últimos dias.
— O time está de parabéns. Eu não quero só exaltar alguns jogadores. Foi uma performance do grupo todo, quem começou, quem estava no banco, quem entrou, como treinaram. Eu sei que às vezes é difícil acreditar quando a gente fala que está treinando bem e está preparado — disse o treinador.
Um dos pontos ressaltados pelo treinador foi a participação de todos os jogadores na recomposição defensiva. Seedorf explicou que sua proposta exige compactação e agressividade nos momentos adequados, independentemente das características individuais de cada atleta.
— Na minha visão, no futebol todo mundo tem que defender. A ideia nossa é que todo o grupo, todo o time, quando joga, tem que ter compactação, agressividade no momento certo. Eu não fui marcador, mas eu ganhei um monte de bolas, porque o time marcava bem — explicou.
— Vou falar que os caras que são mais marcadores dentro do nosso time também sabem jogar bem futebol. É um luxo ter essas duas capacidades. O Breno está fazendo pressão, falta, está interpretando o futebol. Futebol se joga mais sem bola do que com bola — completou.
Seedorf também comentou a atuação de Memphis Depay e revelou ter sido surpreendido pela condição física do atacante.
— No caso do Memphis, ele foi melhor do que eu esperava fisicamente. Fez um bom trabalho. Durante o jogo, nunca sabemos como vai se sair um jogador. Mas o mais importante foi a atitude dele, de todo mundo. Do primeiro ao último minuto. É o que quero do time, essa mentalidade — declarou.
Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.
No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.
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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
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