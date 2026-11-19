Seedorf vibra e Tite busca soluções: os bastidores do duelo entre técnicos em Itaquera
Treinadores tiveram reações distintas durante a vitória do Corinthians sobre o Botafogo
A vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, teve um duelo particular à beira do gramado. Enquanto Clarence Seedorf incentivava os jogadores, distribuía orientações e comemorava intensamente os gols, Tite mantinha contato frequente com seus auxiliares na tentativa de encontrar soluções para conter o domínio da equipe alvinegra.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A reportagem do Lance! acompanhou as movimentações dos dois treinadores durante a partida. O contraste começou antes mesmo de a bola rolar. De volta à Neo Química Arena, onde construiu uma trajetória marcada por títulos, Tite cumprimentou funcionários do Corinthians que participavam da recepção na entrada do estádio. Do outro lado, Seedorf deu atenção às crianças que gritavam seu nome.
Com a bola rolando, o neerlandês demonstrou satisfação com a postura ofensiva de seus comandados. Logo aos três minutos, aplaudiu uma finalização de Vitinho. Aos sete, mesmo depois de outro chute sem direção do atacante, voltou a incentivar a equipe. Tite, por sua vez, começou a partida observando atentamente o campo e, aos cinco minutos, já orientava os jogadores do Botafogo sobre a recomposição defensiva.
A comunicação com a comissão técnica foi uma das principais características do comportamento de Tite. Somente nos primeiros dez minutos, o treinador conversou mais de três vezes com seus auxiliares. Aos 11, chamou um deles para transmitir orientações e, na sequência, voltou a acompanhar a movimentação dos jogadores. Aos 26, uma nova conversa, desta vez com Matheus Bacci, chamou a atenção.
Seedorf também buscava corrigir detalhes, mas alternava as cobranças com gestos de incentivo. Aos 15 minutos, após um cruzamento errado de Matheuzinho, tentou orientar os jogadores, mas não conseguiu ser ouvido. Diante da dificuldade, retornou ao banco e conversou com seus auxiliares. Dois minutos depois, mesmo após outro cruzamento sem sucesso, voltou a aplaudir a equipe.
Uma das reações mais expressivas do neerlandês aconteceu aos 18 minutos. Após cruzamento de Bidon, Matheus Bidu cabeceou para fora, e o treinador levou as mãos à cabeça, lamentando a oportunidade desperdiçada. No mesmo lance, Kaio César demonstrou desconforto físico. A resposta de Seedorf foi imediata: pediu que Dieguinho e Jesse Lingard começassem a aquecer.
Gols transformam comportamento dos treinadores
O primeiro gol do Corinthians, marcado por Kaio César aos 29 minutos, evidenciou ainda mais a diferença entre os bancos de reservas. Seedorf comemorou abraçando os integrantes de sua comissão técnica, virou-se para a arquibancada e ergueu o punho em direção aos torcedores. Depois, cumprimentou individualmente os jogadores que estavam no banco.
A comemoração, porém, não interrompeu as orientações. Ainda durante a celebração, Seedorf chamou Fabrizio Angileri para uma conversa e, posteriormente, abraçou Kaio César, autor do gol.
Mesmo durante a comemoração, o neerlandês manteve a preocupação com os ajustes táticos. Chamou Fabrizio Angileri para transmitir instruções e, posteriormente, abraçou Kaio César, autor do primeiro gol.
No banco adversário, a reação foi diferente. Assim que o Corinthians abriu o placar, Tite reuniu os auxiliares Matheus Bacci e Bellão, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, para discutir ajustes na equipe. A conversa aconteceu enquanto os corintianos ainda celebravam a vantagem.
Quatro minutos depois, aos 33, o Timão ampliou a vantagem corintiana com um gol contra. Desta vez, Seedorf saiu pulando, com os braços erguidos, antes de novamente se voltar para a torcida e comemorar com os punhos cerrados. O segundo gol consolidava a superioridade da equipe da casa, enquanto Tite ainda buscava respostas para as dificuldades enfrentadas pelo time carioca.
Seedorf cobra arbitragem e orienta jogadores
A vantagem construída na primeira etapa não diminuiu a participação de Seedorf à beira do gramado. Aos dez minutos do segundo tempo, o treinador reclamou com a arbitragem após uma falta em Breno Bidon. Quatro minutos depois, voltou a protestar, desta vez pedindo pênalti em Kaio César.
O segundo lance também provocou reclamações dos jogadores do Corinthians, que se aproximaram da arbitragem para contestar a decisão. Mesmo insatisfeito, Seedorf rapidamente pediu que os atletas retornassem às suas posições, numa tentativa de evitar cartões e possíveis punições.
Aos 16 minutos, Kaio César marcou o terceiro gol do Corinthians. O treinador voltou a cumprimentar os jogadores e ergueu o punho em direção às arquibancadas. Enquanto isso, no banco do Botafogo, Tite conversava com Matheus Bacci, ambos com os braços cruzados.
Cinco minutos depois, o quarto gol corintiano provocou mais uma comemoração de Seedorf. Mesmo com a goleada encaminhada, o neerlandês continuou participativo. Aos 37 minutos, chegou a conversar com o árbitro assistente próximo à linha lateral.
O apito final encerrou uma noite de contrastes na Neo Química Arena. Seedorf acompanhou de perto a melhor atuação do Corinthians desde sua chegada, alternando incentivos, orientações e comemorações com a torcida. Tite, por outro lado, viveu um retorno difícil ao estádio onde conquistou alguns dos principais títulos de sua carreira.
Mais do que o resultado, o comportamento dos treinadores contou parte da história da partida. Enquanto um banco comemorava a superioridade construída dentro de campo, o outro passou boa parte da noite reunido em conversas para tentar mudar o cenário de um confronto dominado pelo Corinthians.
Mais LANCE!
Cruzeiro x Palmeiras: pós-jogo tem confusão entre torcidas organizadas
A confusão aconteceu nos arredores do Mineirão
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo.
Palmeiras sofre com desfalques e apagão e vira a chave para Copas
Dois gols do Cruzeiro em três minutos afastam chances de título do Brasileirão; equipe agora concentra atenções nas outras duas frentes de disputa
Análise: Forte fora de casa, Santos ganha moral na reta final na briga por vaga na Libertadores
Técnico Cuca conta com quinteto ofensivo e tem mais duas partidas em casa para somar pontos e alcançar uma vaga na Libertadores
Matheus Pereira avalia fator chave para virada do Cruzeiro contra o Palmeiras
A equipe virou a partida contra o Verdão e garantiu vaga na Libertadores
Seedorf destaca nova postura do Corinthians e avalia Memphis
Treinador elogia atuação coletiva e admite surpresa com condição física do atacante
Memphis rebate especulações e fala sobre ambiente no Corinthians
Atacante critica notícias falsas e comenta mudanças promovidas por Seedorf
Tite lamenta briga do Botafogo contra o rebaixamento: 'É a realidade'
Alvinegro foi à Itaquera e perdeu para o Corinthians pelo placar de 4 a 0
Diretor do Botafogo reforça confiança em melhora na reta final do Brasileirão: 'A gente vai brigar'
Glorioso foi presa fácil para o Corinthians em Itaquera pela 35ª rodada
Cruzeiro garante vaga na fase de grupos da Libertadores após virada sobre o Palmeiras
Cabuloso venceu por 2 a 1 no Mineirão, chegou aos 63 pontos e confirmou presença entre os quatro primeiros do Brasileirão
Grêmio amarga empate com Bahia e permanece na zona de rebaixamento
Equipes se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileirão
'Título entregue': Abel comenta disputa com Flamengo após derrota do Palmeiras
Alviverde perde para o Cruzeiro no Mineirão e vê rival carioca abrir seis pontos de vantagem com três rodadas para o fim do Brasileirão
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
Glorioso foi superado por 4 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
Cuca comenta busca pela Libertadores e elogia atuação de Neymar: 'É incrível'
O Santos venceu por 1 a 0 após marcar nos minutos finais com Gabigol; camisa 10 voltou de suspensão e participou ativamente do gol
Jardim trata jogo contra Palmeiras como final e prega cautela pelo título
Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou a 6 pontos de vantagem na liderança
Flamengo perde Pulgar e Léo Pereira para decisão contra o Palmeiras
Flamengo venceu o Athletico-PR na 35ª rodada do Brasileirão e abriu 6 pontos para o Palmeiras
Atitude de Neymar após vitória do Santos repercute: 'Não aprende'
Camisa 10 discutiu com torcedores do Coritiba após triunfo santista por 1 a 0 no Couto Pereira, pelo Brasileirão
O que o Flamengo precisa para ser campeão contra o Palmeiras? Veja cenário
Após vencer o Athletico-PR e contar com derrota do rival para o Cruzeiro, Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem