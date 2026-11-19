A vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, teve um duelo particular à beira do gramado. Enquanto Clarence Seedorf incentivava os jogadores, distribuía orientações e comemorava intensamente os gols, Tite mantinha contato frequente com seus auxiliares na tentativa de encontrar soluções para conter o domínio da equipe alvinegra.

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A reportagem do Lance! acompanhou as movimentações dos dois treinadores durante a partida. O contraste começou antes mesmo de a bola rolar. De volta à Neo Química Arena, onde construiu uma trajetória marcada por títulos, Tite cumprimentou funcionários do Corinthians que participavam da recepção na entrada do estádio. Do outro lado, Seedorf deu atenção às crianças que gritavam seu nome.

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Com a bola rolando, o neerlandês demonstrou satisfação com a postura ofensiva de seus comandados. Logo aos três minutos, aplaudiu uma finalização de Vitinho. Aos sete, mesmo depois de outro chute sem direção do atacante, voltou a incentivar a equipe. Tite, por sua vez, começou a partida observando atentamente o campo e, aos cinco minutos, já orientava os jogadores do Botafogo sobre a recomposição defensiva.

A comunicação com a comissão técnica foi uma das principais características do comportamento de Tite. Somente nos primeiros dez minutos, o treinador conversou mais de três vezes com seus auxiliares. Aos 11, chamou um deles para transmitir orientações e, na sequência, voltou a acompanhar a movimentação dos jogadores. Aos 26, uma nova conversa, desta vez com Matheus Bacci, chamou a atenção.

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Seedorf também buscava corrigir detalhes, mas alternava as cobranças com gestos de incentivo. Aos 15 minutos, após um cruzamento errado de Matheuzinho, tentou orientar os jogadores, mas não conseguiu ser ouvido. Diante da dificuldade, retornou ao banco e conversou com seus auxiliares. Dois minutos depois, mesmo após outro cruzamento sem sucesso, voltou a aplaudir a equipe.

Uma das reações mais expressivas do neerlandês aconteceu aos 18 minutos. Após cruzamento de Bidon, Matheus Bidu cabeceou para fora, e o treinador levou as mãos à cabeça, lamentando a oportunidade desperdiçada. No mesmo lance, Kaio César demonstrou desconforto físico. A resposta de Seedorf foi imediata: pediu que Dieguinho e Jesse Lingard começassem a aquecer.

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Clarence Seedorf vibrou com os gols e orientou os jogadores durante a vitória do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Gols transformam comportamento dos treinadores

O primeiro gol do Corinthians, marcado por Kaio César aos 29 minutos, evidenciou ainda mais a diferença entre os bancos de reservas. Seedorf comemorou abraçando os integrantes de sua comissão técnica, virou-se para a arquibancada e ergueu o punho em direção aos torcedores. Depois, cumprimentou individualmente os jogadores que estavam no banco.

A comemoração, porém, não interrompeu as orientações. Ainda durante a celebração, Seedorf chamou Fabrizio Angileri para uma conversa e, posteriormente, abraçou Kaio César, autor do gol.

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Mesmo durante a comemoração, o neerlandês manteve a preocupação com os ajustes táticos. Chamou Fabrizio Angileri para transmitir instruções e, posteriormente, abraçou Kaio César, autor do primeiro gol.

No banco adversário, a reação foi diferente. Assim que o Corinthians abriu o placar, Tite reuniu os auxiliares Matheus Bacci e Bellão, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, para discutir ajustes na equipe. A conversa aconteceu enquanto os corintianos ainda celebravam a vantagem.

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Quatro minutos depois, aos 33, o Timão ampliou a vantagem corintiana com um gol contra. Desta vez, Seedorf saiu pulando, com os braços erguidos, antes de novamente se voltar para a torcida e comemorar com os punhos cerrados. O segundo gol consolidava a superioridade da equipe da casa, enquanto Tite ainda buscava respostas para as dificuldades enfrentadas pelo time carioca.

Seedorf cobra arbitragem e orienta jogadores

A vantagem construída na primeira etapa não diminuiu a participação de Seedorf à beira do gramado. Aos dez minutos do segundo tempo, o treinador reclamou com a arbitragem após uma falta em Breno Bidon. Quatro minutos depois, voltou a protestar, desta vez pedindo pênalti em Kaio César.

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O segundo lance também provocou reclamações dos jogadores do Corinthians, que se aproximaram da arbitragem para contestar a decisão. Mesmo insatisfeito, Seedorf rapidamente pediu que os atletas retornassem às suas posições, numa tentativa de evitar cartões e possíveis punições.

Tite buscou soluções ao lado de seus auxiliares durante a derrota do Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Aos 16 minutos, Kaio César marcou o terceiro gol do Corinthians. O treinador voltou a cumprimentar os jogadores e ergueu o punho em direção às arquibancadas. Enquanto isso, no banco do Botafogo, Tite conversava com Matheus Bacci, ambos com os braços cruzados.

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Cinco minutos depois, o quarto gol corintiano provocou mais uma comemoração de Seedorf. Mesmo com a goleada encaminhada, o neerlandês continuou participativo. Aos 37 minutos, chegou a conversar com o árbitro assistente próximo à linha lateral.

O apito final encerrou uma noite de contrastes na Neo Química Arena. Seedorf acompanhou de perto a melhor atuação do Corinthians desde sua chegada, alternando incentivos, orientações e comemorações com a torcida. Tite, por outro lado, viveu um retorno difícil ao estádio onde conquistou alguns dos principais títulos de sua carreira.

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Mais do que o resultado, o comportamento dos treinadores contou parte da história da partida. Enquanto um banco comemorava a superioridade construída dentro de campo, o outro passou boa parte da noite reunido em conversas para tentar mudar o cenário de um confronto dominado pelo Corinthians.