Corinthians e Botafogo estão se enfrentando nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Aos 27 minutos da primeira etapa, Vitinho vai à linha de fundo e lança rasteiro para a área do Botafogo. A marcação dorme e Kaio César se apresenta livre para bater no canto e abrir o placar.

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Aos 33 minutos, Kaio César, ele de novo, dribla marcador na entrada da área e tabela com Memphis Depay. O holandês bate no canto, a bola desvia em Arthur Chaves e entra! Corinthians faz o segundo.

O Corinthians vive uma situação preocupante. A equipe comandada por Clarence Seedorf aparece na 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em 34 jogos, o Timão soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, além de 36 gols marcados e 42 sofridos.

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Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos conquistados em 34 partidas, sendo 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas. A equipe marcou 46 gols e sofreu 53, com saldo negativo de sete. Uma vitória sobre o Corinthians levaria o time comandado por Tite aos 45 pontos, pontuação considerada uma referência importante na luta pela permanência na elite nacional, embora não garanta matematicamente a salvação.

Ficha técnica