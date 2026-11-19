Memphis rebate especulações e fala sobre ambiente no Corinthians
Atacante critica notícias falsas e comenta mudanças promovidas por Seedorf
Após a vitória do Corinthians por 4 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, Memphis Depay comentou seu desempenho, destacou as mudanças táticas promovidas por Clarence Seedorf e fez críticas à imprensa.
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Memphis afirmou que a utilização de dois jogadores abertos pelas pontas oferece mais espaços para atuar pelo meio. O atacante comparou a formação utilizada por Seedorf com o esquema em que dividia o ataque com Yuri Alberto, ressaltando sua preferência pelo sistema 4-3-3.
— Muitas pessoas falam de futebol, mas não entendem muito de futebol. Esse é o problema, especialmente no Brasil. Muitas pessoas falam, falam, falam, mas não entendem o jogo, não assistem ao jogo. Eu estudo futebol, eu jogo, estou nele. Então, quando você joga com dois pontas, sobra mais espaço para mim. É diferente de um 4-4-2 comigo e Yuri. São táticas diferentes — afirmou o atacante.
O jogador também destacou que a formação permite aproveitar as características de outros integrantes do elenco. Segundo Memphis, o Corinthians possui alternativas para atuar com jogadores abertos, embora as lesões e as restrições para contratar tenham limitado as possibilidades da comissão técnica em determinados momentos.
— Na Europa, nós jogamos sempre em 4-3-3. Kaio tem toda a qualidade para abrir o jogo, Bidu também, Kayke, Jesse, Dieguinho... Temos jogadores que podem fazer isso. É diferente, eu gosto. Sempre fui fã dessa tática, mas, você sabe, não temos muitas opções muitas vezes, com lesões, transfer bans... Mas fomos bem hoje, acabei me beneficiando — completou.
Além das questões táticas, Memphis falou sobre sua condição física. O atacante afirmou que aproveitou o período sem jogos durante a Data Fifa para intensificar a preparação e recuperar a melhor forma. Ele também ressaltou que mantém a confiança independentemente das oscilações de desempenho.
— Fisicamente me sinto melhor. Tivemos uma nova semana para treinar, com a Data Fifa. Então, fisicamente estou melhorando. Estou bem mentalmente. Sou um cara que não esqueço quem sou, o que eu fiz, isso nos bons e nos maus momentos. Fico próximo de mim mesmo, das pessoas que conheço — declarou.
Atacante rebate especulações e fala sobre treinos abertos
Questionado sobre a decisão de Clarence Seedorf de permitir maior presença da imprensa nos treinamentos, Memphis afirmou não saber se a medida faz parte de uma estratégia do treinador. O atacante, porém, aproveitou a resposta para criticar a divulgação de informações que considera falsas.
— Não sei se é uma tática. Se for, parabéns ao professor. Vocês têm a responsabilidade de falar a verdade. Mas alguns de vocês gostam de fofoca, seguidores, criar mentiras nas redes sociais. Talvez tenha sido pensado pelo professor, não me importo — disse.
Na sequência, o neerlandês reforçou que prefere se manifestar quando considera necessário e voltou a questionar especulações envolvendo o clube.
— Sou um jogador de 32 anos, falo com a mídia algumas vezes, se tenho ou quero. Vocês espalham o que querem. Falo o que vem à minha mente. Logicamente, algumas coisas que especulam não são verdadeiras — concluiu.
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