O Corinthians não terá o meio-campista Rodrigo Garro no confronto diante do Remo, que acontece na volta da Copa do Mundo, em data e horário ainda a serem definidos. A partida será disputada na Neo Química Arena.

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Rodrigo Garro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, neste sábado (30), na Arena do Grêmio. Na ocasião, o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou o cartão ainda na primeira etapa, após reclamação por uma falta sofrida.

Antes disso, o camisa 8 do Corinthians havia sido advertido no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Neo Química Arena, e no empate em 0 a 0 com o Vitória, fora de casa. Com isso, está suspenso e desfalca a próxima partida.

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Rodrigo Garro desfalca o Corinthians contra o Remo (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Lesionados e desfalques no Corinthians

O técnico Fernando Diniz também não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

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A pausa para a Copa do Mundo pode ajudar o treinador a recuperar parte desses atletas e também dar mais tempo de trabalho à comissão técnica. A expectativa é de que a intertemporada seja realizada no CT Dr. Joaquim Grava, com saídas de São Paulo apenas para a disputa de amistosos, como contra o Cascavel.

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