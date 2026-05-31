Garro será desfalque no Corinthians contra o Remo na volta da Copa
Meio-campista recebeu terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e está suspenso
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians não terá o meio-campista Rodrigo Garro no confronto diante do Remo, que acontece na volta da Copa do Mundo, em data e horário ainda a serem definidos. A partida será disputada na Neo Química Arena.
André supera ‘turbulência’ e volta a ser protagonista no Corinthians após quase sair
Corinthians
Freguês? Vitória do Corinthians sobre o Grêmio amplia invencibilidade histórica
Corinthians
Diniz valoriza atuação do Corinthians e elogia André: ‘Futebol é viver’
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Rodrigo Garro recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, neste sábado (30), na Arena do Grêmio. Na ocasião, o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou o cartão ainda na primeira etapa, após reclamação por uma falta sofrida.
Antes disso, o camisa 8 do Corinthians havia sido advertido no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Neo Química Arena, e no empate em 0 a 0 com o Vitória, fora de casa. Com isso, está suspenso e desfalca a próxima partida.
Lesionados e desfalques no Corinthians
O técnico Fernando Diniz também não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.
O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.
A pausa para a Copa do Mundo pode ajudar o treinador a recuperar parte desses atletas e também dar mais tempo de trabalho à comissão técnica. A expectativa é de que a intertemporada seja realizada no CT Dr. Joaquim Grava, com saídas de São Paulo apenas para a disputa de amistosos, como contra o Cascavel.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias