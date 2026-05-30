Freguês? Vitória do Corinthians sobre o Grêmio amplia invencibilidade histórica

O Corinthians venceu o Grêmio na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, por 3 a 1, em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, a equipe ampliou a sequência invicta como visitante diante do rival gaúcho.

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Considerando apenas os jogos fora de casa, o Corinthians chegou a oito partidas sem derrota contra o Grêmio, com quatro vitórias e quatro empates. Os triunfos ocorreram no Brasileirão de 2026 (3 a 1), 2024 (3 a 0), 2023 (1 a 0) e 2021 (1 a 0), enquanto os empates foram registrados em 2025 (1 a 1), na Copa do Brasil de 2024 (0 a 0) e nos Brasileiros de 2020 e 2019, ambos sem gols.

No recorte como visitante, o Corinthians marcou oito gols e sofreu apenas dois, além de ter saído sem ser vazado em seis das oito partidas. O desempenho reforça a solidez da equipe nos confrontos no Sul diante do Grêmio ao longo dos últimos anos.

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Grêmio 0-0 Corinthians - Brasileirão 2019

Grêmio 0-0 Corinthians - Brasileirão 2020

Grêmio 0-1 Corinthians - Brasileirão 2021

Grêmio 0-1 Corinthians - Brasileirão 2023

Grêmio 0-0 Corinthians - Copa do Brasil 2024

Grêmio 0-3 Corinthians - Brasileirão 2024

Grêmio 1-1 Corinthians - Brasileirão 2025

Grêmio 1-3 Corinthians - Brasileirão 2026

Kaio César marcou o terceiro gol do Corinthians (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Invencibilidade no confronto geral

Desde 2019, o Corinthians mantém um longo período de invencibilidade diante do Grêmio. No total, são 15 jogos sem derrota, somando todas as competições, com cinco vitórias e 10 empates, o que representa um aproveitamento de 56% no recorte do confronto.

Nesse período, o Corinthians marcou 18 gols e sofreu nove, mostrando equilíbrio nos duelos contra o rival. A sequência inclui partidas tanto em casa quanto fora, consolidando um histórico recente de regularidade e dificuldade do Grêmio em superar o time paulista nos encontros diretos.

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Jogos entre Corinthians x Grêmio (Geral)

Corinthians 0-0 Grêmio - Brasileirão 2019

Grêmio 0-0 Corinthians - Brasileirão 2019

Corinthians 0-0 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 0-0 Corinthians - Brasileirão 2020

Grêmio 0-1 Corinthians - Brasileirão 2021

Corinthians 1-1 Grêmio - Brasileirão 2021

Corinthians 4-4 Grêmio - Brasileirão 2023

Grêmio 0-1 Corinthians - Brasileirão 2023

Grêmio 0-3 Corinthians - Brasileirão 2024

Grêmio 0-0 Corinthians - Copa do Brasil 2024

Corinthians 0-0 Grêmio - Copa do Brasil 2024

Corinthians 2-2 Grêmio - Brasileirão 2024

Grêmio 1-1 Corinthians - Brasileirão 2025

Corinthians 2-0 Grêmio - Brasileirão 2025

Grêmio 1-3 Corinthians - Brasileirão 2026

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